Лидер оппозиционной в стране Социал-демократической партии Таджикистана Рахматилло Зойиров уверен в том, что совершенное на него 9 ноября нападение было заказным.

Он «АП» заявил, что как пострадавший предполагает множество версий совершенного нападения.

«Нападавшие знали меня в лицо, они знали как меня зовут, незнакомые и незнающие меня люди не могли знать кто я. Я могу опознать нападавших, по моему убеждению, нападение была заказным и было спланировано заранее», - считает лидер СДПТ.

Политик он дальнейших комментариев по поводу инцидента воздержался.

Лидер СДПТ сообщил о случившемся правоохранительным органам и уже ответил на вопросы следователя, сообщает Радио Озоди.

Радио Озоди

Напомним, о нападении Зойиров сообщил накануне на своей странице в Facebook. В публикации Зойиров просит извинить его за то, что он не отвечает на звонки. «Я еще не в состоянии. Отвечаю, что сегодня ночью прошла информация о нападении на меня. Текст информации подтверждаю и прилагаю. (Прокомментирую подробно завтра)».

Далее Зойиров прилагает текст информации, правда, не говорит, где этот текст был опубликован.

В информации говорится, что «9 ноября примерно в 19 часов рядом с мостом микрорайона 103 столицы двое мужчин и одна женщина совершили очередное нападение на Рахматилло Зойирова – председателя Социал-демократической партии Таджикистана».