Очередное заседание таджикско-иранской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству прошло накануне, 14 ноября, в Душанбе.

Мероприятие прошло под председательством министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Усмонали Усмонзода и министра энергетики Ирана Ризо Ардакониён.

Соответствующие официальные структуры Таджикистана воздерживаются предоставить какую-либо информацию по итогам мероприятия.

Между тем, как передают иранские СМИ, таджикский министр назвал сотрудничество с Ираном приоритетным направлением внешнеэкономической политики Таджикистана.

Усмонзода отметил важную роль построенной Ираном Сангтудинской ГЭС-2 в обеспечении энергетической безопасности Таджикистана.

Он подчеркнул также прямые иранские инвестиции, которые направлены на развитие таких отраслей экономики Таджикистана, как промышленность, строительство, энергетика, сельское хозяйство.

Усмонзода высказался за расширение торгово-экономических отношений между двумя странами.

Министр энергетики Ирана Ризо Ардакониён назвал Таджикистан «вторым домом иранцев».

Он отметил, что нынешнее заседание проходит в преддверии 26-ой годовщины установления дипотношений между Ираном и Таджикистаном. С учетом этого иранский министр выразил надежду, что обсужденные в рамках мероприятия вопросы будут способствовать расширению таджикско-иранского торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, что о проведении и важной роли очередного заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и культурному сотрудничеству, говорили в ходе встречи 8 ноября в Душанбе президент Таджикистана Эмомали Рахмон и министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф.

Отметим, что за последние годы взаимоотношения между Ираном и Таджикистаном складываются не самым лучшим образом.

Объем взаимного товарооборота между этими странами всего за пару лет упал в два раза: с 230 миллионов долларов в 2014 году до 115 миллионов долларов в 2016 году.

За первые три квартала этого года Иран и Таджикистан наторговали между собой всего лишь на 63 миллионов долларов. Это почти на 15 процентов меньше и без того не лучшего показателя аналогичного периода прошлого года.

Несколько лет назад Иран наряду с Россией, Китаем, Казахстаном и Турцией являлся одним из основных торговых партнеров Таджикистана.