С 12 ноября 2017 года «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» предоставляет для своих клиентов уникальную услугу быстрого и удобного получения денежных переводов. Теперь получатели денежных переводов могут получить свои переводы и управлять денежными средствами в режиме онлайн посредством Интернет/Мобильного банкинга «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ».

Преимуществом этого вида услуг является то, что клиентам предоставляется возможность получать денежные переводы из России и других стран дальнего и ближнего зарубежья в режиме «онлайн» ежедневно и круглосуточно. Для этого достаточно всего один раз открыть счет в «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ». Далее с помощью мобильного приложения клиенты будут получать перевод на свой счет, а затем по своему усмотрению управлять этим счетом, где-бы они не находились. Через это приложение клиенты, при желании, могут перечислить деньги на свою банковскую карту и расплачиваться ею в магазинах, или же получить наличные деньги в кассах и банкоматах Организации.

Часть полученного денежного перевода они могут положить на свой депозитный счет, а другую часть использовать для погашения кредита, на оплату коммунальных услуг, оплачивать обучение детей, пополнять баланс мобильного телефона и другие совершать расходы, что очень удобно.

Если для получения перевода в среднем тратится 15-20 минут, то получив перевод через Интернет/Мобильный банкинг «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», клиент тратит на снятие денег не более 5 минут.

Новый вид услуг особенно выгоден для самих трудовых мигрантов, которые посредством интернета банкинга теперь могут грамотно и бережно управлять своими денежными переводами и семейным бюджетом, находясь за пределами страны.

Для того, чтобы воспользоваться этой услугой, клиенту необходимо войти в интернет банкинг «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», в раздел «переводы», далее - выбрать функцию «получить перевод», а затем выбрать систему денежного перевода и ввести код перевода.

Кроме того, стала доступна усовершенствованная версия мобильного приложения «IMON iBank» на платформе Google PlayMarket и App Store.

Чтобы найти приложение необходимо всего лишь набрать в поиске PlayMarket и App Store «IMON ibank» и нажать на кнопку «установить». Для того чтобы пользоваться приложением, необходимо ввести те же самые данные (логин и пароль). Кстати, еще один приятный момент для пользователей мобильного банкинга, которые являются абонентами сотовой компании Tcell - тарификация за соединение и использование интернет банкинга «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» в мобильных устройствах и других устройствах абсолютно бесплатная, - отмечают в Организации.

МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - одна из крупнейших лидирующих финансовых институтов Таджикистана, имеющая сеть из 133 офисов и функционирующая на рынке микрофинансирования уже 18 лет. Основные активы организации – лояльные клиенты, самоотверженные сотрудники, надёжные инвесторы и партнёры.