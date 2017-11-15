Национальный музей Таджикистана в честь Дня президента, который отмечается в РТ ежегодно 16 ноября, завтра откроет свои двери для всех желающих: вход будет бесплатный.
Как отмечает менеджер по связям с общественностью госучреждения «Национальный музей Таджикистана» при Исполнительном аппарате президента Сабрина Сафарова, вход в музей с 10 до 15 часов будет свободным.
«Приглашаем всех жителей и гостей столицы посетить наш музей», - призывает сотрудница музея.
По словам Сафаровой, данная акция, приуроченная специально ко Дню президента, проводится в музее во второй раз.
В прошлом году вход во все музеи республики был бесплатным.
Кроме этого, ежегодно в Международный день музеев, который проводится во всем мире 18 мая, в Национальном музее Таджикистана проходит «Ночь в музее», куда посетители тоже могут попасть бесплатно.
В Национальном музее Таджикистана для посетителей работают четыре экспозиционных отделов: отдел природы; отдел древнейшей, древней и средневековой истории; отдел новой и новейшей истории, а также отдел прикладного и изобразительного искусства.
Отметим, что билет в музей стоит для взрослых 5 сомони, а для школьников и студентов – по 2 сомони.
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●LedI (М) LiL Maysn2 часа назад
я рада что так
SICKER23@YANDEX.RU3 часа назад
Экономим 5 сомони
КТО ПРИДУМЫВАЕТ ТАКИЕ ЗАГОЛОВКИ ?!
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