Авиакомпании «Сомон Эйр» и «Таджик Эйр» снизили цены на авиабилеты, в частности, на рейсы в Россию.

Насколько снижена цена авиабилетов, и на какой срок рассчитана акция, авиакомпании не сообщают, однако в «Сомон Эйр» отметили, что акция приурочена ко дню празднования дня Государственного флага Республики Таджикистан, который ежегодно празднуется 24 ноября.

«Сомон Эйр» осуществляет полеты из Таджикистана в Германию, ОАЭ, Турцию, Китай, Россию и Казахстан.

Как сообщили «АП» в нескольких авиакассах столицы, в системе бронирования авиабилетов снижение цен на авиабилеты таджикских авиакомпаний наблюдается уже со вчерашнего дня.

«Можно сказать, что цены снизились порядка на 70-80 долларов США. К примеру, если неделю назад минимальная цена авиабилета таджикских авиакомпаний из Душанбе в Москву составляла 2240 сомони, то уже вчера минимальная цена составила 1630 сомони», - сообщила сотрудница одной из столичных авиакасс.

Что касается цен российских авиакомпаний, то, к примеру, минимальная цена на рейс Душанбе-Москва авиакомпании «Ют-Эйр» не изменилась и составляет 1620 сомони. Отметим, что стоимость билета может меняться в зависимости от даты бронирования.

В авиакассах отмечают, что цены снизились пока только на рейсы из Таджикистана, цены на обратные билеты остались неизменными.

Примерно на $70 также снизились цены на востребованные рейсы из Душанбе в такие города России как Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург, минимальные цен у них оказались одинаковыми - 1528 сомони.