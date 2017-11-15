На этой неделе любителей таэквондо Таджикистана ожидают два турнира по этому виду спорта в версии WTF.

Как сообщил президент национальной федерации таэквондо WTF Джахонзеб Кармишев, 16 ноября на манеже Центрального республиканского стадиона стартуют Международные соревнования по этому виду единоборств в честь 25-летия установления дипломатических отношений между Таджикистаном и Южной Кореей. В соревнованиях примут участие около 600 юношей со всех регионов республики.

После завершения турнира, здесь же состоятся республиканские соревнования среди юниоров, посвященных Дню Президента и Году молодежи. В этом турнире ожидается участие более 300 спортсменов.

Победители будут награждены со стороны Комитета молодежи и спорта Таджикистана.