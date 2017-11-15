Итальянский производитель люксовых суперкаров Lamborghini преподнес в подарок Папе Римскому Франциску специально изготовленную для понтифика эксклюзивную версию модели Huracan. Однако ездить на этой машине глава Римско-католической церкви не будет - ее выставят на аукцион Sotheby's, а вырученные деньги пойдут на благотворительность, передает АР.

Руководители Lamborghini 15 ноября привезли белый Huracan с золотыми деталями экстерьера к отелю в Ватикане, где находится официальная резиденция понтифика. Папа благословил суперкар и оставил надпись на его капоте, пишет Newsru.com.

Reuters

Часть денежных средств, вырученных от продажи этого подарка, пойдет в восстановление христианских сообществ в Ираке, пострадавших от боевиков "Исламского государства", отмечает издание.

Как заявили в Ватикане, целью является восстановление тех зон в Ираке, где исторически проживали христиане, чтобы они смогли "вернуться к корням и вернуть свое достоинство".

Цены на серийный Huracan, который начали производить в 2014, начинаются от 183 тысяч евро, но "папская" спецверсия наверняка будет продана за гораздо большую сумму, отмечается в публикации.

Ранее Ватикан уже продал с аукциона подаренный Франциску мотоцикл Harley-Davidson.