В России считают отказ властей Афганистана от парка российских вертолетов большой ошибкой, которая может привести к ухудшению боеспособности афганской армии. В частности, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил российскому телевидению, что решение Кабула противоречит логике. В российской и западной экспертной среде считают такое развитие событий предсказуемым, но содержащим политическую подоплеку.

«Наши машины — основа Военно-воздушных сил (ВВС) Афганистана, – заявил, комментируя последние заявления Кабула Шугаев. – Это лучшие машины, приспособленные к их рельефу местности и так далее. В конце концов, афганские летчики и даже американские летчики отзываются о машине исключительно позитивно». Глава ФСВТС заявил, что подобные меры – это «нанесение ущерба собственным вооруженным силам».

"В настоящее время Афганистан больше не испытывает потребности в поставках российской авиатехники", заявил ранее действующий министр обороны ИРА Тарик Шах Бахрами.

То, что отказ афганского руководства от российских вертолетов не состыкуется с задачами по стабилизации кризиса в Исламской Республике, ранее заявил и постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

«Не секрет, что Пентагон закупал наши вертолеты для передачи афганским военным, – заявил российский дипломат. – Поэтому у профессионалов, конечно, анонсированные планы перехода на другие системы вооружений не могут не вызывать вопросов как с точки зрения влияния, которое это будет иметь на эффективность вооруженных сил, так и самих трудностей такого перехода».

"Афганистан покупал вертолеты у России и получали оборудование для ремонта, но сейчас мы получаем вертолёты производства стран НАТО, мы больше не нуждаемся в российских вертолётах", - заявил ранее Бахрами.

Напомним, что амбициозные планы по замене вертолетного парка анонсировал и. о. министра обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами. «Раньше мы покупали вертолеты у России и получали оборудование для ремонта. Сейчас мы получаем вертолеты производства стран НАТО, мы больше не нуждаемся в российских вертолетах», – заметил военачальник, добавив, что на время перехода с российских вертолетов на натовские Кабулу нужна некоторая помощь. «Мы нуждаемся в обеспечении качественного обслуживания, – заявил Бахрами. – Сейчас это обслуживание проводится через некоторые другие страны».

Вероятно, в подобном развитии событий видна логика, учитывая то, что Кабул не может игнорировать своих западных партнеров, которые давно (со времен администрации Барака Обамы) упрекают российскую сторону за излишнюю лояльность к талибам. Не исключено, что Москва надеялась на то, что США смягчат свою риторику с приходом к власти Дональда Трампа. Однако 45-й президент США никак не повлиял на ситуацию с критикой в адрес РФ на афганском направлении.

«В решении афганской стороны отказаться от закупок российских вертолетов нет ничего неожиданного, – заявил «Афганистан.Ру» эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко. – Американские военные достаточно давно объявили о намерении добиться снятия вертолетов российского производства с вооружения Афганской национальной армии (АНА). Вопрос был только в сроках выполнения этого плана. Если бы не появление новой стратегии Дональда Трампа в отношении Афганистана, то у России оставался шанс для коммерчески выгодных поставок своих вертолетов Кабулу — просто потому, что имеющихся у АНА вертолетов и самолетов не хватало для проведения боевых операций против талибов и боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ – «Афганистан.Ру»)».

Впрочем после первых попыток реализовать афганскую стратегию Трампа, которая с конца августа сопровождалось резким увеличением числа воздушных ударов США и НАТО по экстремистским группировкам в Афганистане, ситуация принципиально изменилась, отмечает эксперт. «Американские ВВС компенсировали своей активностью нехватку вертолетов у афганских силовиков, – заметил Серенко. – Соответственно, у Кабула отпала необходимость в продолжении сотрудничества с РФ по вертолетному проекту. Судя по всему, активная военная, в том числе воздушная, поддержка со стороны США и НАТО афганским силовикам будет оказываться, как минимум, до 2020 года. За это время Вашингтон и его партнеры по альянсу вполне могут полностью реформировать афганские ВВС, как технически (заменив полностью технику российского производства), так и кадрово (переобучить афганских летчиков для пилотирования нероссийских вертолетов)».

В связи с этим афганское военное ведомство сегодня может легко заявить об отказе от партнерства с Москвой по «вертолетному пакету». «Не думаю, что тема неких невнятных связей России и «Талибана» сыграла в этой грустной для российского ВПК истории заметную роль, – считает Серенко. – Полагаю, американским спецслужбам неплохо известен реальный статус контактов между русскими и талибами. Вряд ли он вызывает в Вашингтоне серьезные переживания, но зато довольно успешно использовался в качестве одного из пропагандистских сюжетов в информационной войне с Кремлем. Думаю, российской стороне надо как можно скорее осознать факт потери афганского рынка для продукции собственного ВПК. Нужно искать ему замену и, например, вести более активную «продюсерскую» работу в Исламабаде. Пакистан, судя по сообщениям СМИ, сейчас возвращает США ранее поставленные американские вертолеты. Замену им Исламабад планирует искать в Китае и Турции. Россия вполне могла бы предложить пакистанцам достойную вертолетную альтернативу. Ну и, конечно, заработать на этом неплохие деньги».

В западной экспертной среде объясняют решение афганского руководства полностью отказаться от российских вертолетов результатом западных санкций и охлаждения, которое сохраняется в российско-американских отношениях. «Политика явно играет определяющую роль, – признает в разговоре с «Афганистан.Ру» заместитель директора и научный сотрудник программы «Россия и Евразия» Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джеффри Манкофф, консультировавший Госдепартамент по вопросу российско-американских отношений. – Из-за санкций, которые были введены в связи с российским вмешательством на Украине, США больше не могут предоставлять запчасти (их надо приобретать у санкционированных российских фирм) афганским ВВС. Кроме того, ухудшение отношений между Россией и США означает, что Америка сейчас больше заинтересована в сокращении зависимости Афганистана от России, чем несколько лет назад, когда администрация Обамы работала вместе с Москвой, чтобы обеспечивать дополнительные поставки российских вертолетов через специальный фонд. Конгресс ненавидел эту сделку. Теперь же нет никакой политической выгоды для закупки российского оборудования, даже без санкций».

Российские аналитики, тем не менее, отмечают, что в Афганистане есть большое количество невосстановленных вертолетов советского производства. «Фактически это лишение своего собственного авиационного парка, – пояснил «Афганистан.Ру» военный эксперт, замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев. – Поставки американских вертолетов будут носить ограниченный характер. Их эксплуатация требует больших финансовых средств плюс обучения личного состава, создания специальных центров по их обслуживанию. Это на самом деле создает настолько серьезные проблемы, что я думаю, скоро те люди, которые принимают подобного рода решения, осознают глубину своих ошибок. Какой смысл заменять оружие, которое и так хорошо работает, к которому привыкли обращаться и которое умеют обслуживать, Причем, заменять на то, которое, возможно, не приспособлено к работе в подобных условиях. Это высшая мера некомпетентности. Думаю, что такое решение является чрезвычайно политически мотивированным. Скорее всего, афганскому руководству придется вернуться к теме использования российских вертолетов».