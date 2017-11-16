День Президента Республики Таджикистан отмечается сегодня, 16 ноября, во второй раз. 16 ноября 1994 года состоялась первая инаугурация новоизбранного президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Этой дате в этом году исполняется 25 лет.

В Душанбе сегодня состоится ряд научных, спортивных и культурных мероприятий. Все культурные учреждения республики бесплатно распахнут свои двери для посетителей. В частности, во всех музеях пройдет День открытых дверей, будут организованы выставки произведений художников, посвящённых Лидеру нации. Театры страны порадуют своих зрителей своими лучшими постановками.

Кроме того, во всех общеобразовательных школах и вузах страны состоится показ книг президента РТ Эмомали Рахмона.

В воинских частях страны состоятся встречи солдат и офицеров Вооруженных сил Таджикистана с известными в стране личностями.

Большой праздничный концерт пройдет вечером на площади имени 800-летия Москвы.

День Президента Республики Таджикистан отмечается в Таджикистане уже второй год 16 ноября (без выходного). 15 апреля прошлого года депутаты Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан внесли изменения в Закон Республики Таджикистан «О праздничных днях», и Календарь знаменательных дат был дополнен новым праздником – Днем Президента Республики Таджикистан.

16 ноября 1992 года в Худжанде в крайне сложных для таджикского народа условиях состоялась XVI сессия Верховного Совета Республики Таджикистан, на которой Эмомали Рахмон был избран председателем Верховного Совета Республики Таджикистан, а затем в 1994 году на президентских выборах — президентом.