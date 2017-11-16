Раннее выявление ВИЧ-инфекции у людей, в том числе у беременных женщин, и назначение пациентам сразу же после этого антиретровирусной терапии (лечение против ВИЧ) позволяют кардинально улучшить состояние их здоровья и продлить им жизнь на многие годы, а также предупредить дальнейшее распространение данного инфекционного заболевания.

В Таджикистан, в начале ноября 2017 года, в соответствии с заявкой Министерства здравоохранения и социальной защиты населения страны, при поддержке Объединённой Программы Организации Объединённых Наций по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), поступило около 130 тысяч диагностических наборов (экспресс тесты) для обследования беременных женщин на ВИЧ-инфекцию.

Комментируя очередной, новый шаг в сотрудничестве страны с ЮНЭЙДС, доктор Каримов Сайфуддин Сайтоджович, директор государственного учреждения «Республиканский центр по профилактике и борьбе с СПИД», доктор медицинских наук сказал: «Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции имеет очень большое значение для эффективного противодействия эпидемии данного заболевания. Результаты многочисленных научно-практических исследований последних лет в мире убедительно показывают, что лечение против ВИЧ, назначаемое ВИЧ положительным людям сразу же после выявления у них заболевания, позволяет кардинально улучшить состояние здоровья пациентов, продлить им жизнь на многие годы, а также предупредить дальнейшее распространение данной инфекции среди населения».

Доктор Каримов С.С. также отметил, что ранняя диагностика ВИЧ особо важна и у беременных женщин, так как выявление у них данной инфекции и назначение им лечения против ВИЧ, позволяют не только улучшить состояние их здоровья и продлить им жизнь на многие годы, но и способствуют рождению ими здоровых детей.

Поступившие экспресс тесты на ВИЧ будут в целевом порядке переданы в лечебно-профилактические учреждения страны, в которых проводится обследование беременных женщин на данную инфекцию. Органы здравоохранения на местах обеспечат мониторинг адресного использования названных экспресс тестов и оценку их эффективности. В заключении, напомним, что обследование беременных женщин на ВИЧ является в стране бесплатным.