Распространенная некоторыми СМИ информация о том, что Таджикистан ввел безвизовый режим для посещения своей территории для всех граждан Объединенных Арабских Эмиратов, недействительна, об этом «АП» сообщили в департаменте информации внешнеполитического ведомства республики.

По словам источника, данный вопрос находится на стадии переговоров между официальными представителями двух государств.

На сегодняшний день граждане ОАЭ могут посещать Таджикистан только по визам.

Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Объединенными Арабскими Эмиратами были установлены 18 декабря 1995 года.

Договорно-правовую базу между двумя странами составляют межправительственные соглашения, которые были подписаны в ходе официальных визитов Президента Республики Таджикистан в Объединенные Арабские Эмираты в декабре 1995 года и апреле 2007 года.

Подписанные соглашения охватывают различные сферы сотрудничества, в частности экономику, торговлю, инвестиции, технологии, культуру, спорт и молодежь, которые определяют перспективные направления развития отношений между двумя дружественными странами.

Объединенные Арабские Эмираты стали первой среди арабского мира страной, в которой Республика Таджикистан открыла в марте 2007 года своё Генеральное консульство. В настоящее время наряду с Генконсульством в Дубае, также функционирует Посольство Республики Таджикистан в Абу-Даби.