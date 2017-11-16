Закладка первого камня в строительство ГЭС "Себзор", июль 2015 года

Власти Германии намерена участвовать в Таджикистане в строительстве ГЭС "Себзор", сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли. Новая электростанция будет построена в джамоате Мирсаид Миршакар, в местечке Себзор, в 15 километрах от города Хорог.

В ходе межправительственных консультаций первый замминистра экономразвития РТ Амин Завки Завкизода и глава отдела "Центральная Азия, Восточная Азия, Лаос и Камбоджа" Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) Катрин Оллерс обсудили вопросы финансового и технического сотрудничества Таджикистана и Германии.

"Немецкая сторона согласилась рассмотреть возможность участия в реализации проекта ГЭС "Себзор". По итогам консультаций был подписан протокол", — говорится в сообщении Минэкономразвития.

Консультации состоялись в целях совместного рассмотрения текущего взаимодействия и подготовки Межправительственных переговоров по сотрудничеству на двухлетний период 2018-2019 годов.

Германия финансирует в Таджикистане ряд проектов, в том числе ремонт и оснащение туберкулезных больниц, строительство детской туберкулезной больницы в Мачитоне, улучшение медицинского обслуживания беременных и новорожденных, улучшения скорой и экстренной медицинской помощи, строительство новых школ в Хатлонской области и Раштском районе, а также восстановление коммунальной инфраструктуры.

Гидроэлектростанция "Себзор" будет построена на реке Шохдара в Рошткалинском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

Cтарт ее строительству дал лично Эмомали Рахмон еще летом 2015 года. ГЭС «Себзор» планировалось запустить при участии президента осенью 2014 года, однако президент отменил тогда свой визит в Бадахшан.

На малой ГЭС «Себзор» мощностью 10 МВт планируется производить ежегодно до 60 млн. кВт.ч. электроэнергии.

