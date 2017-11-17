Совет директоров «Газпрома» одобрил выделение рекордных 26,3 млрд руб. на благотворительность. Деньги пойдут, в том числе, на развитие патриотических парков и спортивные объекты в Сибири.

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на внутренний документ компании, руководство «Газпрома» приняло решение повысить траты на благотворительность на 60% и довести сумму до 26,3 млрд руб. Источник агентства в газовом холдинге подтвердил эту цифру.

По данным агентства, основная часть выделяемой суммы пойдет на сеть мультимедийных исторических парков «Россия — моя история», созданных в различных городах страны, а также на поддержку любительского спорта в Иркутске, где компания уже построила водноспортивный комплекс.

Как отмечает Bloomberg, траты «Газпрома» на благотворительность теперь сопоставимы с тем, сколько выделяет на это ExxonMobil. При этом американская компания обходит российскую по капитализации в семь раз.

Аналитик Deutsche Bank AG Павел Кушнир, заявил, что подобная политика Газпрома ставит под сомнение надежды на то, что газовая компания задумается о сокращении издержек. «Для тех, кто рассчитывает на улучшение контроля за расходами в Газпроме», эта новость определенно негативная. Ну, а для тех, кто считал холдинг неэффективной компанией — а таких, к сожалению, большинство — эта новость ничего не изменит», — добавил он.

Партнер в компании Macro Advisory Крис Уифер напомнил, что «Газпром» использовался государством для финансирования зимней олимпиады в Сочи. «И никто не рассчитывает, что в ближайшее время ситуация изменится», — сказал он.

В соответствии с финансовым отчетом «Газпрома» по РСБУ за 3 квартал, первые 9 месяцев этого года компания закончила с убытком в размере 9,2 млрд руб., оказавшись в минусе впервые за 19 лет. При этом заработок топ-менеджеров увеличился по сравнению с прошлым годом на 8 млн руб., а вознаграждение за период с января по сентябрь составило 2,1 млрд руб.

Накануне главе «Газпрома» Алексею Миллеру был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Основанием стал «большой вклад в реализацию общегосударственных задач, социально-экономического развития РФ и активную общественно-политическую деятельность».

Миллер стал первым кавалером данного ордена среди представителей бизнеса.