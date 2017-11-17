По меньшей мере 18 человек стали жертвами взрыва в столице Афганистана Кабуле, передает Интерфакс со ссылкой на афганский телеканал Tolo News.

Взрыв произошел в северо-западной части города возле ресторана, где предположительно проходила встреча высокопоставленных членов крупной афганской партии "Исламское общество Афганистана".

Среди погибших - восемь полицейских и 10 мирных жителей, передает телеканал со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Еще как минимум 10 человек получили ранения.

Бомба, предположительно, находилась в автомобиле, припаркованном возле ресторана.