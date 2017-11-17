Госдума одобрила законопроект о введении tax free в России. Правила вступят в силу через месяц после опубликования закона, полностью система заработает с октября 2018 года.

Госдума в четверг,16 ноября, приняла в третьем заключительном чтении законопроект о введении в России системы tax free, которая подразумевает возврат НДС при экспорте товаров из страны нерезидентами. Законопроект предполагает включить статью о tax free в Налоговый кодекс.

Заработает система официально через месяц после опубликования закона. Технически вся интеграция по документообороту должна завершиться к 1 октября 2018 года.

Минфин разработал законопроект о внедрении tax free по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова, которое он дал в начале ноября 2016 года. Документ предполагает, что вернуть НДС смогут граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Сумму необходимой для возврата покупки составляет не менее 10 тыс. руб. с учетом налога, говорится в законопроекте.

Перечень компаний, которые смогут войти в систему tax free, будет утвержден Минпромторгом. В пилотном запуске должны участвовать магазины группы Bosco (ГУМ, Петровский пассаж, Морвокзал в Сочи) и Mercury (ЦУМ, ДЛТ). Магазины смогут выбирать из двух операторов системы — Global Blue и Premier Tax Free, рассказывал директор департамента налоговой и таможенной политики​ Минфина Алексей Сазанов.

