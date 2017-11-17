Сегодня в программе: Согд готовится к празднованию 25-ой годовщины 16-ой Сессии Верховного Совета Таджикистана; зачистка местности для постройки нового здания министерства юстиции или уничтожение домов жителей района Исмоила Сомони столицы; Атамбаев наотрез отказался извиняться перед Назарбаевым и ещё раз обвинил президента Казахстана во вмешательстве во внутренние дела Кыргызстана; Таджикистан готовится ратифицировать Конвеницию о правах инвалидов и другие новости.