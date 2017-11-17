Чрезвычайный и Полномочный посол Таджикистана в Узбекистане Содик Имоми посетил накануне внешнеполитическое ведомство РУ. В ходе встречи с высокопоставленными чиновниками МИД соседней страны было подчеркнуто, что за короткое время отношения между двумя государствами глобально изменились в лучшую сторону, сообщается на сайте МИД Узбекистана.

В сообщении отмечается, что в настоящее время пересматривается комплекс вопросов по улучшению двухстороннего сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном.

«С удовлетворением было подчеркнуто, что между столицами двух государств восстановлено авиасообщение, состоялось очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проведено три рабочих встречи межправительственных групп по демаркации и делимитации госграницы. Налаживается взаимодействие сторон по культурно-гуманитарному сотрудничеству», - отмечено в сообщении МИД РУ.

На встрече также были обсуждены вопросы об организации очередной встречи межправительственных групп по демаркации и делимитации госграницы между Таджикистаном и Узбекистаном.