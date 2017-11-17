Комитет по делам молодежи и спорта сообщил, что впредь в государственных спортивных учреждениях, финансируемых государством, запрещается организовывать группы по профессиональному боксу, греплингу, универсальным боям, смешанным боям (MMA), К-1, рукопашным боям, профессиональным боям, нью-фулл контакту и панкратиону.

Чем вызвано это решение Комитета и насколько оно правильное?

Своим мнением с «АП» по этому вопросу поделились известные таджикские спортсмены и специалисты.

Дильшод Назаров, олимпийский чемпион по метанию молота, заместитель председателя Комитета:

- Нам нужно развивать олимпийские виды спорта, национальные и популярные неолимпийские виды и дисциплины. Спорт должен иметь воспитательное, культурное значение, а не применяться для агрессии и насилия.

Бахриддин Сироджов, президент национальной Федерации универсального боя:

- Если в государственных спортивных школах запретили наш вид, то это означает крах нашей федерации. Во всех регионах у нас существуют группы, и с их участием мы проводим свои турниры.

Хочется отметить, что тренеры нашей федерации ведут занятия с детьми до 14 лет без элементов боя. То есть в этом возрасте наш вид напоминает такие игры, как «Офарин» и «Веселые старты».

Начиная с юношеского возраста, они приступают к спаррингам, но в них нет элементов агрессии. У нас чисто любительский вид универсальных боев.

Надеюсь, что мы переубедим Комитет, чтобы наши секции оставили. В противном случае наши тренеры останутся без работы, ученики – на улице. Им трудно будет перепрофилироваться в другой вид спорта и начинать все с нуля.

Зебинисо Рустамова, чемпионка мира по стрельбе из лука:

- Я за красоту спорта, а не за демонстрацию грубой силы. Спорт должен дать народу здоровье. Нам нужно развивать олимпийские виды спорта, другие виды, которые входят в программу Азиатских игр, или те виды и дисциплины, которые имеют большую популярность в мире и имеют воспитательное, медицинское и эстетическое значение.

А запрещать ли эти виды по всей республике? По-моему, не нужно, так как это ущемление прав. Человек, который идет в секцию единоборств, в том числе и жестких, знает, куда он попал, и это его выбор.

Я против популяризации, рекламы и господдержки таких видов, а на коммерческой или добровольной основе пусть будут. Все равно не запретишь молодому человеку заниматься различными единоборствами.

Государство пусть развивает и поддерживает олимпийский и массовый спорт. Тут как в медицине – есть официальная и народная. Каждая из них развивается по-своему.

Я призываю молодёжь заниматься такими видами, как стрельба из лука, плавание, гимнастика, легкая атлетика, где спорт граничит с искусством.

Ширин Мамадсафоев, бывший генсек НОК:

- Для запрета определенного вида спорта должны быть веские аргументы. Например, статистика МВД, сколько нарушений или преступлений совершили представители того или иного вида спорта, против которых выступают власти. Это очень сложный вопрос, и нет аналитических данных.

Нужно учесть и специфику каждого из 9 видов спорта, которые государство решило не финансировать.

В СССР в 80-е годы запрещали каратэ, в результате чего спортсмены, занимающиеся этим видом, ушли в подполье. После запрета этот вид стал более популярен, в подвалах и трущобах молодежь занималась каратэ, и число поклонников резко увеличилось. Чтобы не повторить те ошибки, нужно хорошенько все обдумать, прежде чем прийти к решению о запрете.

Лучше было бы принять возрастные ограничения, например до 21 года запретить молодежи заниматься боевыми искусствами.

Что же касается так называемых боев без правил, то лучше применить к ним строгие ограничения.

Шухрат Нематуллоев, президент Федерации профессионального бокса:

- Нет оснований, чтобы запретить профессиональный бокс. Во-первых, нет такого вида спорта. Есть просто бокс.

Любой боксер начинает свою карьеру с любительского уровня, потом переходит в разряд профессионального бокса, так как можно заработать своим трудом на ринге. В соседних странах, например в Казахстане и Узбекистане, не только одобряется развитие бокса на профессиональном уровне, но и приняты соответствующие программы для его поддержки. Этот вид спорта нельзя запрещать, наоборот, нужно поддерживать, чтобы молодежь больше занималась спортом. Тем более АИБА разрешила профессионалам участвовать в квалификации на Олимпийские игры.

В настоящее время в Таджикистане, по данным Комитета по делам спорта, в государственных спортивных школах Таджикистана функционируют 85 секций по универсальному и рукопашному боям, нью-фулл-контакту и другим единоборствам.

Теперь, после принятия соответствующего решения, все они будут закрыты.

Дети, которые занимаются этими видами, по желанию могут перейти в другие, близкие виды спорта, например в каратэ ВКФ, тхэквондо, самбо, дзюдо, или же в частные секции по своим видам спорта - пока запрет их не коснулся.