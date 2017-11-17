Таджикская алюминиевая компания планирует довести выпуск алюминия в ближайшие годы до 1 миллиона тонн. Для претворения в жизни этих амбициозных планов компания уже в 2018 году приступает к строительству нового алюминиевого завода, а также полностью модернизует действующий завод.

Договоренности о строительстве на территории алюминиевого предприятия нового завода ТАЛКО достигла с компанией Yunnan в ходе последнего визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Китай в конце августа этого года. Об этом сообщил руководитель информационно-аналитического департамента ТАЛКО Игорь Сатаров журналистам 17 ноября на брифинге в Душанбе.

По его словам, китайская компания уже подготовила предварительное технико-экономическое обоснование и в настоящее время занимается разработкой проекта.

Производственная мощность нового алюминиевого завода составит 503 тысяч тонн первичного алюминия в год. В его структуру также будут входить литейное (800 тыс. т/г) и анодное (300 тыс. т/г) производства.

"Подобных заводов, где применена самая передовая на сегодняшний день технология, существует только 3 в мире, и все они были построены и введены в эксплуатацию в Китае в 2017 году", - сказал Сатаров.

Ожидается, что строительство нового завода, стоимость которого оценивается в 1,6 миллиардов долларов, будет начато уже в будущем году, срок строительства - полтора года.

«Новый алюминиевый завод позволит создать 1,1 тысяч новых рабочих мест с высокой для нынешних условий Таджикистана оплатой труда. Электролизные ванны нового завода позволят значительно экономить электроэнергию и основные виды сырья: глинозем, криолит, фтористый алюминий, а также аноды», - отметил Игорь Сатаров.

Параллельно с новым заводом будет работать действующий завод, проектная мощность которого составляет 517 тысяч тонн алюминия в год.

Сатаров подчеркнул, что еще в 2016 году на ТАЛКО начата работа по замене старых электролизных ванн на новые.

«На сегодняшний день парк электролизеров обновился практически на 90%, - сказал он. – Вместе с тем, негативные последствия отключения подачи электроэнергии 28 октября прошлого года на 7,5 часов, серьезно сказались на общей динамике производства и повлекли за собой неизбежное снижение показателей в первой половине этого года. В третьем квартале удалось стабилизировать ситуацию и практически сравнять прошлогодние показатели аналогичного периода прошлого года».

Представитель ТАЛКО отметил, что предприятие имеет возможности запустить дополнительно 98 электролизных ванн.

"Однако в компании было принято решение отложить до февраля будущего года проведение работ по их монтажу и запуску, рассматривая этот шаг в качестве конкретного вклада коллектива алюминиевого предприятия на призыв главы государства к населению страны предпринять все возможные меры для экономии электроэнергии в наступившем осенне-зимнем периоде", - отметил Игорь Сатаров.

Сатаров подчеркнул, что в наступающем году «ТАЛКО имеет твердое намерение начать реализацию программы поэтапной и полной модернизации алюминиевого производства и перевода его на новые современные технологии».

Программа модернизации, по его словам, позволит в самой ближайшей перспективе обновить основные фонды, заменить устаревшее оборудование, восстановить производственные мощности предприятия и значительно увеличить производство алюминия.

"В перспективе мы планируем выйти на миллион. Во всяком случае, у нас есть такие амбициозные планы. Для этого у компании есть необходимый потенциал, подкрепленный договоренностями как на уровнях компаний-партнеров, так и на межгосударственном", - заключил представитель компании.

За первые три квартала этого года на ТАЛКО произведено 76 тысяч тонн первичного алюминия. Это на 27 тысяч тонн меньше объема аналогичного периода прошлого года.