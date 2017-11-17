Первый в Душанбе Co-working под названием «Пазл» откроется в БЦ «Созидание» во вторник, 21 ноября. Презентация нового проекта, осуществляемого ООО «Созидание» при поддержке Таджикской алюминиевой компании, состоялась сегодня, 17 ноября.

Открытие новой молодежной бизнес площадки в форме Co-working (коллективный офис) организаторы связывают с объявленным президентом Таджикистана 2017 года «Годом молодежи».

Новая площадка представляет собой современный формат организации работы в максимально комфортных условиях в пределах отдельной, но и в тоже время общей территории.

Co-working считается альтернативой обычным офисам, с той лишь разницей, что рабочее место здесь можно арендовать на любой срок – будь то на один день, или на один год, или даже на несколько часов.

«Аренда рабочего места здесь обходится намного дешевле, при этом арендатор освобожден от таких хлопот, как ремонт помещения, покупка мебели и оргтехники, обеспечение средствами связи, решение коммунальных услуг», - говорят организаторы.

На территории Co-working предусмотрено более 50 оборудованных рабочих мест. Кроме рабочей зоны созданы 2 конференц-зала, презентационный зал, переговорная комната, зона отдыха, комната хранения личных вещей и кухня. В ближайшей перспективе создание библиотеки, арт-лаборатории и веб-лаборатории.

Пространство Co-working «Пазл» оснащено всеми необходимыми ресурсами для качественной и эффективной работы – высокоскоростным интернетом, оргтехникой, канцелярскими товарами и прочими средствами.

По словам директора Co-working «Пазл» Сабохат Мирзоевой, в ближайших планах проведение многочисленных семинаров и тренингов для молодых стартаперов с участием успешных предпринимателей, как нашей страны, так и зарубежных стран.

«Одним из первых наших гостей будет основатель Co-working Бред Ньюберд, которого мы ждем в Душанбе в ближайшие месяцы», - добавила она.

Созданное в Душанбе российской объединенной компанией «Русский алюминий» ООО «Созидание» перешло к ТАЛКО в начале нынешнего года.

Согласно достигнутым между сторонами договоренностям, принадлежащие дочерним структурам РУСАЛа в Душанбе бизнес-центр «Созидание» и гостиница Hyatt Regency (входят в структуру ООО «Созидание») перешли к ТАЛКО.

По некоторым данным, таджикскому алюминиевому гиганту эти объекты обойдутся в 150 млн долларов, которые поэтапно, в течение 10 лет должны быть переведены на счета РУСАЛа.

Коммерческий спор между РУСАЛ и ТАЛКО завершился осенью 2013 года, когда международный арбитражный суд в Швейцарии обязал таджикскую компанию выплатить структурам Олега Дерипаски 274,3 млн долларов.

Для окончательного исполнения решения швейцарского суда РУСАЛ должен был обратиться к Высшему экономическому суду Таджикистана. Однако руководство российской компании на это не пошло, так как Генпрокуратура Таджикистана открыла дело на Hamer Investing Ltd (относящейся к РУСАЛу), где говорится о нанесенном ТАЛКО ущербе структурой Дерипаски в размере 400 млн долларов.