Первый в Душанбе Co-working под названием «Пазл» откроется в БЦ «Созидание» во вторник, 21 ноября. Презентация нового проекта, осуществляемого ООО «Созидание» при поддержке Таджикской алюминиевой компании, состоялась сегодня, 17 ноября.

Открытие новой молодежной бизнес площадки в форме Co-working (коллективный офис) организаторы связывают с объявленным президентом Таджикистана 2017 года «Годом молодежи».

Новая площадка представляет собой современный формат организации работы в максимально комфортных условиях в пределах отдельной, но и в тоже время общей территории.

Co-working считается альтернативой обычным офисам, с той лишь разницей, что рабочее место здесь можно арендовать на любой срок – будь то на один день, или на один год, или даже на несколько часов.

10:00 20 февраля, 2016

ТАЛКО обязали раскошелиться за «Созидание» «по полной программе»

«Аренда рабочего места здесь обходится намного дешевле, при этом арендатор освобожден от таких хлопот, как ремонт помещения, покупка мебели и оргтехники, обеспечение средствами связи, решение коммунальных услуг», - говорят организаторы.

На территории Co-working предусмотрено более 50 оборудованных рабочих мест. Кроме рабочей зоны созданы 2 конференц-зала, презентационный зал, переговорная комната, зона отдыха, комната хранения личных вещей и кухня. В ближайшей перспективе создание библиотеки, арт-лаборатории и веб-лаборатории.

Пространство Co-working «Пазл» оснащено всеми необходимыми ресурсами для качественной и эффективной работы – высокоскоростным интернетом, оргтехникой, канцелярскими товарами и прочими средствами.

По словам директора Co-working «Пазл» Сабохат Мирзоевой, в ближайших планах проведение многочисленных семинаров и тренингов для молодых стартаперов с участием успешных предпринимателей, как нашей страны, так и зарубежных стран.

«Одним из первых наших гостей будет основатель Co-working Бред Ньюберд, которого мы ждем в Душанбе в ближайшие месяцы», - добавила она.

Созданное в Душанбе российской объединенной компанией «Русский алюминий» ООО «Созидание» перешло к ТАЛКО в начале нынешнего года.

15:34 26 января, 2016

Многомиллионные налоговые задолженности ООО «Созидание» планируют погасить в этом году

Согласно достигнутым между сторонами договоренностям,  принадлежащие дочерним структурам РУСАЛа в Душанбе бизнес-центр «Созидание» и гостиница Hyatt Regency (входят в структуру ООО «Созидание») перешли к ТАЛКО.

По некоторым данным, таджикскому алюминиевому гиганту эти объекты обойдутся в 150 млн долларов, которые поэтапно, в течение 10 лет должны быть переведены на счета РУСАЛа.

Коммерческий спор между РУСАЛ и ТАЛКО завершился осенью 2013 года, когда международный арбитражный суд в Швейцарии обязал таджикскую компанию выплатить структурам Олега Дерипаски 274,3 млн долларов.

Для окончательного исполнения решения швейцарского суда РУСАЛ должен был обратиться к Высшему экономическому суду Таджикистана. Однако руководство российской компании на это не пошло, так как Генпрокуратура Таджикистана открыла дело на Hamer Investing Ltd (относящейся к РУСАЛу), где говорится о нанесенном ТАЛКО ущербе структурой Дерипаски в размере 400 млн долларов.