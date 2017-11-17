Телевизионный холдинг ВГТРК не будет вести трансляцию XXIII Зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане в случае недопуска российской сборной, сообщает РБК со ссылкой на «РИА Новости».



«Если российская сборная будет отстранена от Олимпиады в Пхёнчхане, то ВГТРК не станет транслировать Игры», — сообщили агентству в пресс-службе холдинга.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщила, что центральные телеканалы («Первый» и «Россия 1»), скорее всего, откажутся от трансляций из Пхёнчхана в случае отстранения от Олимпиады российской сборной.

По словам собеседников издания, крупнейшим каналам нецелесообразно платить крупные суммы за права на показ Игр в условиях массового оттока зрителей, привыкших болеть за «своих», и, как следствие, падения интереса спонсоров.

Два источника «Ведомостей» в медиакомпаниях добавили также, что в случае дисквалификации сборной российские власти могут принять политическое решение, что телеканалам нужно проигнорировать Олимпиаду.



Информацию о решении не транслировать Олимпийские игры в случае отстранения российской сборной подтвердили РБК в пресс-службе ВГТРК. Решение будет приниматься по факту отстранения сборной, пояснили РБК в пресс-службе холдинга.



В пресс-службе «Газпром-Медиа» (в состав холдинга входит телеканал «Матч ТВ») РБК сообщили, что у холдинга уже есть договоренности о трансляции Олимпийский игр с «Телеспортом».



«Пока Россию никто не отстранял от Игр, рассуждать на эту тему не видим смысла», — добавили в ГПМ, отказавшись уточнить, подписан ли договор с «Телеспортом» или достигнуты только устные договоренности.



РБК направил запрос в пресс-службу «Первого канала». Источник РБК на «Первом канале» сообщил, что договоренности с «Телеспортом» о трансляции Олимпийских игр в Пхёнчхане достигнуты, но договор еще не подписан.

Накануне, 16 ноября, совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказал в восстановлении членства Российского антидопингового агентства (РУСАДА) во всемирной организации. Формально решение, принятое WADA, не имеет отношения к вопросу о допуске российской сборной на Олимпиаду, однако, по мнению экспертов, оно существенно повышает вероятность, что российскую сборную на Олимпиаду в Пхёнчхан не пустят, а спортсменам разрешат выступать только «без флага».

