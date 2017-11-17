Сухроба Саидова впору назвать волшебником, потому что самая обычная и неказистая глина в его руках превращается в настоящее произведение искусства. Горшочки, вазы и лампы с вырезанными из глины национальными узорами - у известного таджикского керамиста своеобразный почерк, который отличает его от других.

В сравнении с другими гончарами, которые работают в своих мастерских или во дворе, у нашего героя нет таких условий, и он занимается керамикой в своей небольшой квартире в одном из микрорайонов столицы.

Мастер изготавливает разнообразную национальную посуду, подсвечники, фигурки людей, птиц, колокольчики, обереги, вазы и многое другое. Изящество линий, витиеватые узоры и колоритные орнаменты, а также уникальная техника исполнения - вот что выделяет его среди других керамистов страны.

Сухроб Саидов закончил Ивановский химико-технический институт в России, много лет проработал инженером-технологом в Душанбе на заводе по производству керамики. После развала СССР он ушел с производства и решил зарабатывать на жизнь гончарным делом.

Как признается мастер, вначале он хотел проверить себя: сможет ли он, имея теоретические знания, воплотить это на деле. На процесс подготовки ушло три года.

«Первые мои работы мне не понравились, у них не было товарного вида, - признается Сухроб Саидов. - Поэтому я поставил цель - сделать работы на самом качественном уровне, по стандартам, которые тогда существовали. Постепенно, путем проб и ошибок, я начал осваивать секреты этого ремесла. И я просто счастлив, что нашел себя именно в этой области».

Его творения не могут оставить равнодушным никого - начиная от романтика до мозга костей и до отъявленного и безнадежного прагматика. Каждый найдет в них что-то свое.

По признанию мастера, один из его давних предков был известным гончаром в Бухаре, и корни его ремесла идут именно оттуда. «Связь поколений и времен существует», - уверен мастер.

Все его работы выполняются полностью и исключительно вручную. Сухроб-ака не использует даже мельницы для помола глины и стекла. Вместо мельницы используется кувалда, которой разбивается глина, потом она просеивается через сито. Формы и модели также делаются вручную.

- Сырье для своих работ – глину – я привожу из Ляура, где находится Туляназарское месторождение, - рассказывает мастер. - В силу того, что по составу глина довольно твердая, я обязательно беру с собой лопату, кетмень и кувалду. У этой глины есть отличное свойство: она очень эластичная.

Узорами своих работ он пытается передать внутреннее содержание своих творений. Зачастую используются традиционные восточные мотивы. Самый любимый из них у художника - изображение узора, означающий вечный водоворот судьбы.

По признанию мастера, зарождение узоров, орнаментов и форм происходит в процессе самой работы. Вначале возникает сама идея, потом форма, делается много разных эскизов, и лишь потом рождаются сами узоры, которые должны соответствовать характеру той или иной работы.

Уникальность работ Сухроба Саидова заключается в самой технике исполнения. Он не наносит сразу краску на изделие, как делают многие ремесленники, а вначале вырезает узор, и лишь потом наносит краску.

Мастер сознательно выбрал именно такую технику, потому что она не только малоприменима, сложна, но и очень интересна. Она традиционна и в то же время, нет.

- Зачастую многие выбирают технику, которая была бы проще и быстрее в исполнении. Зачем усложнять себе жизнь и задачу? Но мне нравится творить, даже если это дается мне сложно, - говорит он.

Главной мотивацией усложнения техники своих работ он считает выработку своего, несхожего ни с кем, стиля и почерка. Ведь, чтобы исполнять работы именно в таком стиле, нужна скрупулезность, которая сродни работе хирурга. Нет права на ошибку. Одно неловкое движение и… вся работа может быть испорчена.

Очень сложно вырезать на глине узоры. Сама структура этого материала очень неравномерна, и когда ты проводишь по глине гравером, узор идет не так, как ты хочешь, а так как расположены ее «чешуйки». Поэтому, в силу сложности этой техники, ремесленники крайне редко ее используют в своей работе.

Самая известная работа мастера - «Лампа Алладина». Именно ее высоко оценила международная организация ЮНЕСКО и вручила диплом за неповторимый почерк и уникальность. Еще один диплом от ЮНЕСКО Сухроб Саидов получил «За качественную работу», а Союз ремесленников Таджикистана объявил его несколько лет назад, «Лучшим ремесленником года».

Как признается мастер, он старается брать за основу своих работ сказочные мотивы и поэтому всегда хотел изобразить такую лампу из известной восточной сказки. Он даже попросил знакомого художника, чтобы тот помог ему с идеей для ее воплощения. Но сотрудничество не сложилось, и Сухроб решил, что если это лампа, значит, должен быть купол, который олицетворяет собой энергетику добра. Он выбрал два варианта купола - один европейский, второй – восточный, бухарский. Основа напоминала обычный горшок, к которому он придумал насадку, чтобы она была универсальной: обычная лампа и арома-лампа, к тому же насадка также использовалась и в качестве пепельницы.

То есть, вначале появились идея, эскизы, а затем и сами модели, причем в разных вариантах, на поиски которых ушло полгода. Наконец, появился окончательный вариант, который и был выставлен на суд ценителей ручной работы.

В каждую работу мастер вкладывает тепло своей души, все свое умение. Поэтому самые любимые его работы – они же и самые сложные.

- Чем сложнее задача, тем больше мобилизуются интеллектуальные компоненты, человек заряжается большей энергетикой. Чтобы воплотить задуманное, надо больше думать, больше работать и быть максимально внимательным и сосредоточенным, тщательно соблюдая каждый миллиметр и пропорцию, - объясняет Сухроб Саидов и показывает еще одну из своих известных работ - двустенный чайник, над идеей воплощения которого он потратил два месяца.

Мастер считает, что работа гончара-керамиста - не просто работать «на конвейер» и штамповать, не особо задумываясь и не затрачивая интеллектуальные силы и возможности. Это сложное занятие, и здесь необходимо саморазвиваться, потому что в каждое свое изделие настоящий мастер вкладывает всего себя.

- Человек развивает в себе пространственное мышление, соблюдает пропорции, точность. Изделия пока нет, а ты уже должен видеть его в готовом виде, - поясняет Сухроб Саидов.

По словам мастера, на создание самих работ уходит от нескольких дней до двух-трех месяцев, все зависит от сложности исполнения и идеи каждого изделия.

Кстати, в работах мастера преобладают только три цвета: зеленый, черный и красный. Столь ограниченная палитра цветов, по его признанию, связана с довольно дорогой ценой на краски, которые он закупает из России и Беларуси. В зависимости от окиси железа, краски могут менять свой цвет. Также используется и цвет самой глины, для насыщенности которой мастер пропускает ее через очень мелкое сито.

Сначала творения Сухроба Саидова пользовались большим спросом у зарубежных гостей, но сегодня немало поклонников его таланта и на родине.

Как признается сам художник, источником вдохновения служит красота, щедро разлитая вокруг, которую он пытается запечатлеть в своих работах и делиться ею со всеми.