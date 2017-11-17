В Таджикистане, в частности в Согдийской области, растет число лиц, страдающих нанизмом - задержкой роста и физического развития, то есть низкорослостью.

Врачи утверждают…

Гипофизарный нанизм — это задержка роста и физического развития ребенка, вызванная недостаточным количеством соматотропного гормона, то есть гормона роста, в организме.

По информации, полученной в Согдийском эндокринологическом центре, в 2015 году с диагнозом «нанизм» было госпитализировано 68, а в 2016 году – 75 детей.

- У нас почти в каждом городе и районе есть эндокринологические отделения, куда госпитализируются дети с медленным физическим ростом, - отметил главный врач данного центра Алишер Набиев и заодно посоветовал обратиться к руководителям местных лечебных учреждений.

О тенденции к росту числа лиц, страдающих нанизмом, говорили и врачи других городских и районных учреждений Северного Таджикистана.

- Количество лиц, страдающих нанизмом, несомненно, растет, - говорит семейный врач Центра здоровья «Ёва» джамоата Ёва Бободжон-Гафуровского района Мунира Хаётова. - Только за 2015–2016 годы из числа жителей данного джамоата с населением 42 тыс. человек зафиксировано 12 несовершеннолетних детей с подобным заболеванием. Такого развития нанизма здесь раньше не наблюдалось. Тому, по нашему мнению, помимо наследственных факторов способствовали и другие причины, одной из которых являются родственные браки. Хорошо, что такие браки запретили.

Однако собрать данные об общем количестве лиц, страдающих нанизмом, на уровне области нам не удалось.

По словам начальника Центра статистики и медицинской информации Управления здравоохранения Согдийской области Музаффара Аббосова, нанизм числится в категории редких заболеваний.

- Исходя из этого, данное заболевание не включено в список тех, по которым ведется статистический учет. Следовательно, центр не располагает никакой информацией относительно общего количества граждан, имеющих диагноз «нанизм», - сообщил Аббосов.

По словам врача-эндокринолога Абдурахима Юнусова, нанизм - чрезвычайно редкое заболевание: по разным данным, оно встречается у 1-4 человек из 10 000. Причем мальчики заболевают в два раза чаще, чем девочки. Карликовым считается рост ниже 130 см у мужчин и ниже 120 см у женщин.

- Медицинская наука еще окончательно не установила причины данного заболевания, - говорит Юнусов. - Однако можно сказать, что такими причинами являются наследственность, низкий уровень гормона роста в крови, врожденные дефекты, травмы головы, в том числе родовые, опухоли, туберкулез, сифилис, саркоидоз, перенесенная лучевая или химиотерапия. Однако в более чем 60% случаев причина карликовости остается невыясненной. Ведь детей, страдающих нанизмом, можно определить только в возрасте 2-3 лет. До этого их отличить от здоровых детей очень трудно. Умственное развитие, как правило, нормальное, у больных обычно хорошая память. Скорость роста у детей с нанизмом резко снижена и не превышает 3-4 см в год. Тогда как в норме это должно быть 7-8 см. Зачастую у таких детей наблюдается недоразвитие половых органов, нарушение зрения. Поэтому при малейшем подозрении на отставание ребенка в росте необходимо сразу же обратиться к семейному врачу.

Осторожно: полуфабрикаты

Если истинная причина возникновения нанизма не определена, тогда никто не застрахован от этой болезни. Каковы профилактические меры по предотвращению появления нанизма?

- В настоящее время на каждом шагу продаются блюда быстрого приготовления – фастфуд, - напоминает Юнусов. - К ним относятся гамбургер, сэндвич, хот-дог, пицца, шаурма, картофель фри и т.п. Полуфабрикаты, широко используемые в сетевых фастфудах, как и другая еда «фабричного» производства, могут содержать различные пищевые добавки. Большая часть фастфудов негативно сказывается на состоянии организма. В фастфуде содержатся трансизомеры жирных кислот. Они нарушают иммунитет человека, увеличивают риск развития диабета, онкологических заболеваний, снижают количество тестостерона, нарушают обмен веществ. Из-за низкой питательной ценности фастфуда у человека, регулярно питающегося им, развивается авитаминоз. Несмотря на увеличение массы тела, человеку не будет хватать полезных веществ. Поэтому порекомендовал бы гражданам по мере возможности воздерживаться от таких так называемых «уличных блюд». Кроме этого, человек должен соблюдать диету, вести нормальный образ жизни, не употреблять просроченную, подозрительную пищевую продукцию.

Нанизм имеет негативные социальные последствия. Он может привести к детской инвалидности. Следовательно, эти люди не смогут работать в престижных местах, получать хорошую зарплату. Более того, увеличение числа лиц с нанизмом противоречит стратегическим задачам правительства страны по сохранению здоровья граждан в целом, снижению инвалидности среди членов общества, защите и сохранению генофонда нации.

Без определенного места работы…

Одним из тех, кто ищет работу, надеется на поддержку соотечественников, является 42-летний Иномдждон Салямов. Иномджон говорит, что мать часто рассказывала, что в детстве он заболел желтухой. Долгое время его лечили от этой болезни. Ребенок вылечился, но начал отставать в росте. Иномджон не смог учиться в школе и получить образование. Когда вырос, женился на девушке с Канибадама. Жена тоже низкого роста. У них растет дочка. Иномджон и его супруга официально нигде не работают. У Иномджона вторая группа инвалидности, и его пенсия составляет 156 сомони. Жена – домохозяйка, пенсию еще не оформила. Оба ищут работу. Супруга готова работать уборщицей или санитаркой. Судя по рассказам Иномджона, его супруга, хотя не имеет высшего или среднего специального образования, грамотная.

- Слава Богу, у моей дочки нормальный рост,- радуется Иномджон. - Она хорошо учится, и это дает мне стимул к жизни. Я хочу, чтобы она получила хорошее образование.

Иномджон до недавнего времени имел торговое место на улице возле рынка «Панджшанбе» и зарабатывал на жизнь продажей мелких продовольственных товаров: семечек, жвачки и курута. Однако после запрета уличной торговли остался без работы.

На площади Регистон мы встретились с 24-летним Достонджоном Кузиевым. Он зарабатывает на жизнь, работая фотографом. Пока клиентов не было, Достонджон рассказал о себе. Он родился в Худжанде и вырос в поселке Чайрухдайрон города Гулистон. Учился в общеобразовательной школе. Затем поступил в политехнический лицей Худжанда. Окончил его, получив специальность телемеханика.

В беседе с Достонджоном выяснилось, что в их семье четверо детей и из них только он вырос низкорослым.

- Мать рассказывала, что в детстве я сильно заболел и по этой причине отстал в росте. Это стало препятствием для развития моего роста, - говорит он. - Но, слава Богу, у меня со здоровьем все нормально. Работаю до вечера. За день зарабатываю в пределах 30 сомони. Иногда бывает больше. Надо же трудиться и кормить семью. Ведь с пенсией в сто сомони я не могу обеспечить семью. Скоро у нас появится новый член семьи. Поэтому хочу попасть на прием к председателю области и просить у него помощи.

Нужен контроль

Одна из стратегических задач правительства Таджикистана - обеспечение продовольственной безопасности страны, конечной целью которой является сбережение и защита генофонда нации. Исходя из этого, возникает вопрос: не пора ли ввести четкий, тщательный контроль над импортируемой пищевой продукцией, чтобы не допускать появления на наших прилавках разного рода подозрительных продуктов питания?

Многие из них содержат ГМО (генетически модифицированный организм). Насколько они безопасны для здоровья граждан? Не пора ли дать доступ представителям СМИ к нашим отечественным производителям, выпускающим пищевую продукцию? Насколько съедобны 6-7-сомоновые колбасы, когда на рынке один килограмм хорошего мяса стоит 40-45 сомони?

Надеюсь, после данной публикации нанизм будут включен в реестр регистрируемых заболеваний, по которым ведется сбор данных, и впредь отделы информации и статистики медицинских учреждений будут вести официальную статистику. Тогда истинная картина станет ясной, и, насколько она страшна и серьезна, можно будет рассуждать уже на основе реальных показателей.