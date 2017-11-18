Генеральная прокуратура выступила с инициативой наказывать мужчин, пользующихся услугами «жриц любви», - сообщает Радио Озоди.

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях поступят в парламент в начале будущего года. В настоящее время к штрафу привлекаются лишь сами путаны.

Фаррух Рауфов, заместитель начальника одного из управлений Генпрокуратуры страны, сказал 17 ноября Радио Озоди, что для мужчин, пользующихся платными секс-услугами, будет предусмотрено наказание посерьезнее, чем для самих «ночных бабочек». «Раз есть спрос, есть и предложение. Когда похотливых мужчин будет меньше, то и женщин, продающих свое тело, соответственно, будет меньше. Проект поправок будет направлен в парламент в начале будущего года, его цель - предотвращение проституции и нравственное воспитание общества. Для любителей платной любви предусмотрен штраф и административный арест», - сказал собеседник.

Социолог Марьям Давлатова отметила, что еще 10 лет назад выступала с подобной инициативой в одной из своих статей, где отмечала, что за занятие проституцией одной женщины необходимо наказывать несколько мужчин.

«Всегда мы оцениваем эту ситуацию односторонне. Осуждаем женщин, но никогда не задумываемся над тем, что, если не будет спроса, не будет и предложения. Есть несколько причин того, почему рынок продажной любви востребован, но в любом случае виноваты мужчины. Те, кто подтолкнул женщин заниматься этим ремеслом – мужчины, те, кто пользуется их услугами – тоже мужчины», - считает она.

Мнения таджикских мужчин разделились: одни приветствуют инициативу Генпрокуратуры, другие утверждают, что власти и «наиболее требовательные» женщины могут использовать ситуацию в своих интересах. Один из наших собеседников отметил: «Конечно, принятие санкций в отношении мужчин – во благо общества. Но рынок платной любви востребован много лет. И новые поправки навряд ли повлияют на уменьшение спроса».

Последние годы власти Таджикистана обеспокоены пополнением рядов «жриц любви». В МВД страны отметили, что в прошлом году было выявлено около 2 тыс женщин аморального поведения.

В 2015 году таджикский парламент одобрил поправки в кодекс об административных правонарушениях, и для путан были установлены штрафы в размере от 10 до 20 показателей для расчета, или от 500 до 1000 сомони.

Пока неизвестно, одобрит ли парламент новые поправки, но ясно одно – изменения будут двумя руками поддержаны защитниками прав женщин. По словам одной из активисток, скорее всего, поправки будут поддержаны, потому что в следующем году Таджикистану предстоит отчитаться перед ООН о принятых мерах за последние пять лет в целях улучшения положения женщин в стране.