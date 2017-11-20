Сурайё Косимова, Шабнами Сурайё, Фарзонаи Хуршед и Фаридуни Хуршед – квартетом спели новую песню «Пешвои миллат», посвященную президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

Они называют его шахом всех шахов нынешних времен и говорят, что он достоин этого титула. В песне поется, что именно благодаря президенту все мы живем в мире и спокойствии, что он покончил с гражданской войной.

Слова в песне принадлежат перу поэта Нихони, это псевдоним министра внутренних дел Рамазона Рахимзода Хамро.

Недавно несколько стихотворений министра внутренних дел были представлены на конкурс «Стихи о независимости». Он занял третье место, пропустив вперед только профессиональных поэтов.