В «АП» обратилась группа преподавателей и медработников Вахдата с жалобой, что уже 3 месяца - с августа - им не выдают зарплату. И еще просят подождать до нового года…

А как жить без денег? На этот вопрос бюджетникам никто не отвечает.

Учителя Вахдата: Нам предложили держаться до нового года

В Вахдате жизнь течет своим чередом. Работают госучреждения, школы, больницы. У ворот 1-й школы мы встретились с учителями, спросили, как им живется.

- А как может жить педагог, не получающий зарплату уже третий месяц? Конечно же, очень плохо! - возмущается одна из учительниц, на захотевшая назвать свое имя.

- Вы уж извините, - говорит она. – Хоть и правду расскажем, но потом могут запросто лишить работы. А так, вот приходим каждый день в школу, а вечером с пустой сумкой идем домой. У меня муж тоже педагог и, как и остальные, не получает зарплату. Уже не у кого в долг просить.

- В этой школе обучаются около 3 тысяч учеников. Работают здесь более 120 учителей и техработников, и все они с августа не получали зарплату, - вступил в беседу другой педагог. – Многих наших коллег выручает магазин, который находится рядом со школой. Мы его называем «Угловым магазином». Спасибо огромное хозяину! Им самим непросто, но они нам вот уже третий месяц дают в долг продукты. У них уже третья записная книжка должников скоро заполнится.

Такая же ситуация в общеобразовательных школах №2, 3, 5, 139 и 141.

По словам педагогов, мало того, что они не получают зарплату третий месяц, так еще дважды у них высчитали однодневную заработную плату - в счет строительства нового стадиона и на 9 сентября, когда в Вахдате праздновался День независимости.

- Нам говорят: придется терпеть до нового года, в этом году казна города пуста. Это значит, 5 месяцев мы не будем получать зарплату. А как жить?! – недоумевают они.

Мы посетили и центральную городскую больницу Вахдата. Здесь та же картина.

Последний раз зарплату медикам частично дали в августе Asia-Plus

- В этой больнице трудятся около 500 человек. Последний раз зарплату частично дали за август, - рассказывает один из работников больницы. – Получаем немного, но и этого не дают. Вот, например, зарплата медсестры – 300 сомони, санитарки – 250. И что поражает, с еще не полученной зарплаты бюджетников удерживают деньги на подписку на государственные газеты!

Власти Вахдата: Бюджет не выполнен, вот и нет зарплаты

В хукумате Вахдата подтвердили, что, действительно, работники бюджетной сферы города не получают зарплату уже третий месяц.

- Городской бюджет, как известно, пополняется в основном за счет сбора налогов. Так вот план их сбора не выполняется. Отсюда и нехватка денег. Полную информацию можете получить в управлении финансов, - порекомендовали в хукумате.

Руководитель управления финансов Вахдата Мусофир Насриддинов сообщил нам, что, действительно, бюджетный план за 10 месяцев нынешнего года выполнен на 87%.

- Согласно плану сбор налогов и других источников дохода за этот период составлял 104 млн 239 тысяч 660 сомони. Выполнение – на 90 миллионов 858 тысяч 177 сомони. Таким образом, в бюджет города не поступили почти 13,5 миллионов сомони, - говорит он. – Это как раз та сумма, которую мы должны выплатить работникам бюджетной сферы.

Отголоски большого праздника

Между тем, как говорят местные предприниматели, нынешний дефицит бюджета города – это отголоски прошедших больших новостроек и празднеств, проходивших в Вахдате в честь Дня национального единства.

Самый затратный объект – центральный стадион. Его возведение городскому бюджету обошлось в 27 миллионов сомони. Еще 20 миллионов было выделено из республиканского бюджета.

Помимо этого, большие средства были выделены на строительство современной школы на 1240 ученических мест, нового парка культуры и отдыха, 22 жилых девяти- и двенадцатиэтажных домов, гостиницы на 300 мест, детского сада для 340 детей и других объектов.

Дважды у бюджетников вычитали однодневную заработную плату на строительство нового стадиона и празднества. Asia-Plus

- Многие компании, частные предприниматели принимали участие в строительстве этих объектов, - говорит один из местных предпринимателей. - Кто-то из них не получил доход, кому-то до сих пор не выплатили до конца деньги за проделанную работу. И вот теперь они не могут платить налоги. Нечем платить.

В Налоговой инспекции Вахдата в свою очередь сообщили, что свою часть плана они выполнили.

- Причина невыполнения доходной части бюджета Вахдата за 10 месяцев 2017 года в том, что 2 больших предприятия города не смогли внести в бюджет установленные оплаты. Это компании «Пакрут» и «Точ Чайна-2013», которые расположены на территории Вахдата, но относятся к Инспекции крупных налогоплательщиков Налогового Комитета (то есть, налоги они платят напрямую в Инспекцию). Налоговый комитет Вахдата свою часть плана по сбору налогов, с учетом социального внебюджетного налога, за 9 месяцев текущего года выполнила полностью, - уточнили в инспекции Вахдата.

Задержки есть и в других регионах

Мы решили узнать, как обстоят дела с выплатой зарплат работникам бюджетной сферы в других регионах страны.

В Хатлонской области в этом вопросе, судя по заявлениям властей, все в порядке. Месячный объем средств на зарплаты работников бюджетной сферы области составляет около 80 миллионов сомони.

Как сообщил корреспонденту «АП» замглавы управления культуры области Шарифзода Савсан, работники этой сферы зарплату получают в срок, регулярно.

Начальник Управления здравоохранения и соцзащиты Хатлона Малайзода Сайдулло рассказал, что до сентября в районах Пяндж, Бохтар, Вахш и Восе имелись задолженности по зарплате, но сейчас этого уже нет.

Нет задержек и по зарплате педагогов области, утверждает Малика Шукурова, замначальника Управления образование Хатлона.

В Согдийской области, по сообщениям областного руководства, проблем со своевременной выдачей зарплаты бюджетникам нет. Однако, по некоторым данным, многие бюджетники области не получили свои деньги еще даже за сентябрь.

В городах Турсунзаде и Шахринав бюджетники хотя и с небольшим опозданием, но все-таки в основном получают зарплату регулярно. В джамоатах дела обстоят хуже. Зарплату учителя и медработники не получают также с сентября месяца.

- Если так продолжится и дальше, придется ехать на заработки в Россию, - говорят мужчины-педагоги.

Кризис – лучшее время, чтобы оптимизировать свои расходы. На чем можно сэкономить семейный бюджет, смотрите в нашей инфографике. Основное правило – вести строгий учет расходов. Сложно, но нужно.