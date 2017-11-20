Президент Чечни Рамзан Кадыров поделился впечатлениями от знакомства с зятем президента Узбекистана Шавката Мирзиёева — Ойбеком Турсуновым в своем Инстаграме.

"Во время визита в Узбекистан по воле Аллаха я познакомился с достойными людьми. Конечно, для меня большое благо, что нашел прекрасного друга и БРАТА Ойбека Турсунова. Хорошо образованный, порядочный, вежливый и скромный молодой человек. Мне понравились его масштаб государственного мышления, его твердая вера в будущее своего Отечества — Узбекистана!" — написал Кадыров.

" Чеченская притча гласит, что мудрый человек завещал своим сыновьям воздвигнуть крепости в разных краях. Они думали, что речь идёт именно о защитных сооружениях и зданиях. А отец, оказывается, поручил сыновьям завести надежных друзей, которые лучше любых крепостей", - -написал он.

"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подобрал себе отличную команду соратников и единомышленников, если в ней есть такие молодые люди, как Ойбек Турсунов. Дорогой БРАТ, двери моего дома всегда открыты для тебя! Конечно, мы не сможем приготовить такой же сочный и вкусный плов, как в Самарканде и Бухаре, но угостим чеченскими блюдами, которых ты не отведаешь в Узбекистане! Также хочу сказать, что у тебя есть крепость в Чечне!", - написал лидер Чечни.

В октябре Рамзан Кадыров совершил визит в Узбекистан. Он побывал не только в Ташкенте, по его словам, сбылась мечта всей жизни — увидеть священный Коран Халифа Османа, а также посетил Бухару и Самарканд.

Кстати, глава Чеченской Республики подарил автомобиль спортсмену из Узбекистана Нурсултану Рузибоеву, выступившему в смешанных видах единоборств в столице Чечни в воскресенье. Рузибоев, представляя клуб СК "Ахмат", вышел на ринг против борца из Казахстана Амхада Джанчураева.

В первом же раунде спортсмен отправил своего соперника в нокаут и завоевал победу. Поединок продлился всего полторы минуты.

От имени главы победителю были вручены ключи от автомобиля.

На соревнованиях Нурсултан Рузибоев и его команда появились в футболках с фотографией президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Чечни Рамазана Кадырова, сделанной во время встречи лидеров двух государств в Ташкенте.