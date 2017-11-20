Красиво говорить, вкусно готовить и еще целый список приятных качеств – это все то, чем славятся восточные мужчины. Наш партнер «Открытая Азия онлайн» решила собрать несколько привычек мужчин из нашего региона, которые понравятся любой женщине.

ОНИ ХОРОШО ГОТОВЯТ

Несмотря на то, что таджикские женщины мастерски разбираются в кулинарии, почти все таджикские мужчины отлично умеют готовить. Не то, чтобы они пекли сдобные булочки или бисквитные торты, но отличный плов или наваристый шурпо готовят так, что женщины курят в сторонке.

ОНИ ПЛАТЯТ ЗА ЖЕНЩИНУ

Конечно, это качество для продвинутых женщин, может быть, и не положительное качество уже, но это ведь как на него посмотреть. Таджикские мужчины, расплачиваясь за женщину (жену, любовницу, подругу или коллегу – неважно) не пытаются ее унизить. Они традиционно считают, что мужчина просто обязан быть сильнее, а значит и богаче, чем женщина, и будут из кожи вон лезть, чтобы это мнение подкрепить. Ну и просто сделать приятное.

ОНИ ЛЮБЯТ ТАНЦЕВАТЬ

В Таджикистане танцуют все мужчины без исключения. Их не нужно долго уговаривать, таджикский мужчина любого возраста и любого материального достатка, статуса и положения встанет и пойдет танцевать. Другое дело, что кто-то танцует лучше, кто-то хуже, но танцуют все.

ОНИ ПЬЮТ ЧАЙ

Только чай. Со спиртными напитками таджикские мужчины предпочитают не связываться. Есть, конечно, исключения, но это большая редкость. Выпить с друзьями, в компании или на праздник – пожалуйста, уходить в запой – нет.

ОНИ СТРОЯТ СВОЙ ДОМ

Нонсенс, если таджикский мужчина после свадьбы идет в дом к жене. Такого практически не бывает. Лучше он будет снимать жилье, но жить под своей крышей.

ОНИ САМИ ХОДЯТ НА РЫНОК

В Таджикистане хождение по продуктовым рынкам – обязанность мужчины. Потому что занятие это нелегкое, чего только одни тяжёлые сумки стоят. Женщины составляют список того, что надо, а мужчина отправляется на базар и совершает покупки.

ОНИ КРАСИВО ГОВОРЯТ

Таджикско-персидский язык – невероятно поэтичный, поэтому литературные шедевры, которые были созданы на этом языке, знают во всем мире. Ну а как будут говорить мужчины, для которых этот язык родной? Так же - поэтично. И совсем неважно, что слова не всегда совпадают с действиями, главное – сказать красиво. Это таджикские мужчины умеют.