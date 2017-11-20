В северной афганской провинции Балх обостряются противоречия между различными политическими группами. Это происходит на фоне слухов о возможном возвращении в страну вице-президента Афганистана, лидера этнических узбеков генерала Абдула Рашида Дустума, и неофициальных сообщений об отставке губернатора Балха, влиятельного политика из числа этнических таджиков Атты Мухаммада Нура.

Первый заместитель спикера Сената Афганистана Мухаммад Алам Изидъяр в беседе с корреспондентом «Ферганы» в среду, 15 ноября, высказал мнение, что «в такой опасный момент, когда на севере есть реальная угроза со стороны ИГИЛ и боевиков талибов, отстранение губернатора Балха лишь повысит риски, и это добром не кончится». Это утверждение политика подтверждает информация с мест.

Как сообщил корреспонденту преподаватель Балхского государственного университета Асадулла Мазхари, с начала ноября в столице провинции Мазари-Шарифе прогремело два взрыва. Один из них произошел 9 ноября возле ресторана «Мансур», в результате чего погиб старейшина Хаджи Абдул Гани, который был противником губернатора Балха и критиковал действия его администрации.

14 ноября в Мазари-Шарифе в собственной аптеке был застрелен другой политический оппонент Нура, доктор Хайдар. До этого ему угрожали по телефону, требуя прекратить выступления против губернатора Балха.

Из разговоров корреспондента «Ферганы» с жителями афганского севера можно сделать вывод, что с начала ноября ситуация в самом Мазари-Шарифе и ближайших уездах резко ухудшилась, участились случаи похищений старейшин и предпринимателей. Это вызывает беспокойство среди населения.

Так, студентка Балхского государственного университета Фаришта рассказала, что она и ее подруги опасаются посещать вуз после ноябрьских взрывов и случаев, когда в некоторых районах города средь бела дня были похищены мирные жители.

В свою очередь, лица из близкого окружения генерала Дустума утверждают, что когда он вернется из Турции, в Балхе организуют митинги, на которых будет выражено недовольство президентом страны Ашрафом Гани и центральной властью в Кабуле. Возвращение Дустума в афганскую политику, по данным корреспондента «Ферганы», приветствуют некоторые командиры вооруженных отрядов в Балхе, а также в соседней провинции Джаузджан. Дустума ждут и члены оппозиционного движения «Путь спасения Афганистана», членами которого, помимо самого Дустума, являются Атта Мухаммад Нур, второй вице-премьер Мухаммад Мухаккик, министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани.

О возвращении в страну Дустума в последние дни ходят противоречивые слухи. Один из пресс-секретарей партии «Национально-исламское движение Афганистана» (НИДА) Канишка Туркистани сообщил корреспонденту «Ферганы», что еще 13 ноября генерал Дустум из Турции, где он до этого находился, прибыл в Ташкент, а 14 ноября через Термез, а затем через приграничный афганский Хайратон проследовал в Мазари-Шариф, где находится его главная резиденция.

Однако депутат афганского парламента и один из сторонников Дустума Башир Ахмад Таянч 13 ноября в Кабуле сообщил журналистам, что генерал Дустум вернется в столицу Афганистана в течение двух недель (после нахождении в Турции на лечении) и приступит к своим официальным обязанностям. При этом Таянч уточнил, что лидер этнических узбеков Афганистана намерен поддерживать политику, проводимую афганским правительством.

В течение последних дней информация о том, что генерал скоро вернется в Кабул, звучала не только от сторонников генерала Дустума, но и от правительственных чиновников в Кабуле. Более того, источник, близкий к правительству, на условиях анонимности сообщил корреспонденту «Ферганы», что в начале ноября из Кабула в Турцию неофициально выехала делегация, перед которой была поставлена задача убедить Дустума вернуться в Афганистан. В составе ее, по словам источника, были несколько депутатов афганского парламента и переговорщики как со стороны сторонников Дустума, так и со стороны Ашрафа Гани.

Ряд политических обозревателей в Кабуле утверждают, что если Дустум и вернется в Кабул, то не по желанию его друзей по оппозиции, а под давлением Турции и некоторых стран-членов НАТО, которые не желают натянутых отношений между президентом и вице-президентом Афганистана в преддверии выборов в парламент и в городские советы. Так, кабульский политический обозреватель Юнус Факур в беседе с корреспондентом «Ферганы» высказал мнение, что Дустуму предлагают вернуться по настоянию афганского президента и его окружения, поскольку Ашраф Гани хочет разбить оппозиционный союз между Дустумом, Нуром, Мухаккиком и Раббани и расширить собственное влияние в парламенте и городских советах.

В свою очередь, Мухамад Мухаккик, отвечая на вопрос корреспондента «Ферганы», сказал, что лично ему вице-президент ничего не говорил о возвращении, но если это произойдет, то со стороны правительства никаких препятствий чиниться не будет.

Дустум и Эрдоган на встрече в Анкаре Фото агентства «Анадолу»

Напомним, что генерал Дустум покинул Афганистан в результате скандала, связанного с похищением и истязаниями бывшего губернатора провинции Джаузджан Ахмада Ишчи в ноябре 2015 года. Это дело вызвало большой резонанс не только в Афганистане, но и за его пределами. Администрация США настаивала на тщательном расследовании и наказании всех виновников. Однако Ашраф Гани не решился арестовать влиятельного политика и военачальника, имевшего в своем распоряжении собственное хорошо вооруженное ополчение, включая артиллерию и танки. Но в результате давления, оказанного на генерала, и длительных переговоров с ним со стороны эмиссаров Гани, в мае 2017 года Дустум уехал в Турцию, где ему предоставили убежище.

В начале июля 2017 года генерал Дустум выступил инициатором создания оппозиционного объединения «Путь спасения Афганистана» совместно с партией афганских этнических хазарейцев «Национальное единство» и партией «Исламское общество», в которой видную роль играют лидеры этнических таджиков Салахуддин Раббани и Ата Мухаммад Нур.

Интересно, что 17 ноября турецкое агентство «Анадолу» сообщило о встрече президента Турции Реджепа Эрдогана и генерала Дустума. При этом указывалось, что вице-президент Афганистана вернется на родину «в ближайшем будущем».