Сайфиддина Назарзода, экс-директор Национальной библиотеки Таджикистана, выложил в сеть фотографии со свадьбы сына, из-за которой он лишился работы и был приговорен к выплате штрафа в 1,5 тысячи долларов: за то, что тот проигнорировал нормы закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», и пригласил на свадьбу сына гостей больше, чем положено в стране.

с сайта sns.tj

Среди выложенных на специально созданным им сайте в интернете есть фото сотрудников антикоррупционного агентства: Назарзода даже обвел их фотоизображения красными кружочками.

с сайта sns.tj

О создании этого сайта он рассказал "АП". На сайт он выложил все имеющиеся доказательства того,сотрудники антикоррупционного агенства пришли на свадьбу его сына в качестве гостей, ели плов, пересаживаясь с места на место, и все снимали на камеру.

с сайта sns.tj

Сайфиддин Назарзода был уволен президентом с поста директора в середине августа. В указе не объяснились причины увольнения, но, как сообщали источники в правительстве, чиновник был снят с должности за пышную свадьбу, которую он организовал своему сыну.

28 сентября суд столичного района Исмоили Сомони вынес вердикт по делу экс-директора Национальной библиотеки Таджикистана Сайфиддина Назарзода и приговорил его к выплате штрафа в размере 12,5 тысяч сомони (около 1,5 тысяч долларов)

Тоджиддина Хабибуллоева – свата Назарзода суд тоже проговорил к выплате штрафа на сумму 5 тысяч сомони.

Они оба признаны виновными по статье 481 (нарушение установленного законодательством РТ порядка об упорядочении обычаев, торжеств и мероприятий) Административного Кодекса РТ.Сам экс-глава Нацбиблиотеки не считает себя виновным, и говорит, что дело было сфабриковано.

с сайта sns.tj

«Из 247 людей, которых насчитала прокуратура на свадьбе, лишь 143 – приглашенные нами гости. 47 человек – это повторяющие фографии одни и тех же людей, 19 человек - незнакомых людей, мы их не приглашали, 13 человек из обслуживающего персонала ресторана, 7 человек вообще подозрительные, и 9 человек из Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией, которые тоже ели плов, и на фото себя посчитали, как будто они мои гости, но я их не звал», - написал Назарзода на сайте.