На автотрассе, соединяющей райцентры Бальджувана с Ховалингом, опрокинулась в в двухсотметровую пропасть автомашина марки «УАЗ».

За рулем авто находился 52-летний Махмадулло Розиков. Он и все пять его пассажиров, в том числе 11-летний мальчик, скончались, сообщает МВД Таджикистана.

Пресс-центр ведомства также сообщили, что 20 ноября в Восе в ходе мойки автомашины во дворе дома 32-летний Иззатулло Давлатов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл поставить авто на ручник, в результате машина задним ходом наехала на его двухлетнюю дочь: девочка погибла на месте происшествия.

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