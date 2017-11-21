Уходящий в ближайшие дни с поста президента Кыргызстана Алмазбек Атамбаев громко закрывает за собой двери: его популистские заявления в отношении лидеров других стран не делает чести ни для политика, ни для порядочного гражданина, считает таджикский политолог Нурали Давлат.

«Если в отношениях двух государств имеются проблемы, то надо их решать за столом переговоров, а не посредством заявлений в СМИ», - отметил политолог.

Президента Кыргызстана Атамбаев 20 ноября на встрече с журналистами заявил, что с Таджикистаном к настоящему моменту описана половина границы.

"С Таджикистаном мы описали половину границы, и мы готовы подписать эти документы, но с условием, что остальная территория будет описываться по одним и тем же документам. Но близкие президента Эмомали Рахмона предложили описывать остальную часть по другим документам. Но так же не бывает, что костюм из разных тканей шьется. Все вопросы будут решаться", – заметил Атамбаев.

Он также отметил, что с Узбекистаном описано 85 процентов границ, осталось 15 процентов. "Очень сложные переговоры предстоят. Я помогу с их проведением", - отметил Атамбаев.

Следует напомнить, что ранее экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева заявила, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон уклоняется от решения проблем на границе двух государств.

В апреле 2016 года она заявляла, что глава Таджикистана Эмомали Рахмон уклонялся от решения проблем на таджикско-кыргызской границе в бытность ее президентства.

«Я приглашала таджикского лидера Эмомали Рахмона за стол переговоров, спрашивала о проблемах и предлагала решать их, но он всячески уклонялся от этого, переводя разговор в другое русло», - сказала Отунбаева в интервью радиостанции «Азаттык».

«С Исламом Каримовым (президент Узбекистана, - прим. «АП»), к сожалению, диалог вообще не строится», - отметила тогда она.

После ее слов, посольство Таджикистана в Кыргызстане распространило заявление: «Наша принципиальная позиция была и остается неизменной - строить свои отношения с Кыргызской Республикой на принципах добрососедства, дружбы и взаимовыгодного партнерства во всех сферах разностороннего взаимодействия, что, несомненно, пойдет на пользу народам и Таджикистана, и Кыргызстана».

Диппредставительство Душанбе в Бишкеке тогда отметило, что «Таджикистан полон решимости и далее путем переговоров и поисков взаимоприемлемых решений, естественно, с учетом своих национальных интересов, проводить переговоры по вопросу оставшихся участков государственной границы».

Таджикистан винит Кыргызстан

Между тем, согласно сообщению источника «АП» в правительстве страны, Таджикистан в ходе проведения переговоров с Кыргызстаном по вопросам демаркации и делимитации госграницы берет за основу документы, принятые в средине 20-х годов прошлого столетия, а Кыргызстан предлагает опираться на документы, принятые в 50-е годы прошлого века.

По мнению таджикской стороны, документы, принятые в средине 50-х годов прошлого столетия, не имеют юридической силы, так как они были приняты соседней страной в одностороннем порядке, и в них не учтены интересы Таджикистана.

Источник в правительстве Таджикистана также отметил, что часто меняющийся состав правительства соседнего государства также мешает переговорному процессу по вопросам госграницы.

«В средине декабря уходящего года было согласовано проведение в Душанбе очередного заседания межправительственной комиссии двух государств по вопросу демаркации и делимитации госграницы, но очередная отставка вице-премьера Кыргызстана, курирующего данный вопрос, стала преградой на пути проведения переговоров», - отметил источник.

По данным МИД Таджикистана, таджикско-кыргызская государственная граница берет свое начало от Алайского хребта, и проходит вдоль Заалайского, Зеравшанского, Туркестанского хребтов, и далее до Ферганской долины до точки стыка трех границ Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Протяженность госграницы Таджикистана с Кыргызстаном составляет примерно 987 км.

В соответствии с межправительственным Соглашением между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой от 2004 года, на таджикско-кыргызской госгранице существуют 5 пунктов пропуска, в частности “Гулистон” в Исфаринском районе, “Маданият” в районе Джаббор Расулова и “Овчи-Калъача” в Бободжон Гафуровском районе Согдийской области, “Кызыл-Арт” в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области и “Карамык” в Джиргатальском районе.

В 2000 году была определена точка стыка границ между Республикой Таджикистан, Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой путем подписания трехстороннего Соглашения между этими странами.

В период существования Союза Советских Социалистических Республик, Республика Таджикистан и Кыргызская Республика были в составе одной страны, и их разделяла только лишь административная граница.

После распада СССР, и приобретения Таджикистаном и Кыргызстаном независимости, возник вопрос о необходимости определения линии государственной границы (делимитации).

С этой целью, в 2000 году двумя странами была создана межправительственная Комиссия по вопросам делимитации и демаркации таджикско-кыргызской Государственной границы.

Двусторонние переговоры по вопросам делимитации и демаркации таджикско-кыргызской Государственной границы начались в 2002 году, и по состоянию до конца 2013 года было делимитировано более чем 500 километров границы.

Встречи Межправительственной комиссии с участием представителей соответствующих профильных министерств, ведомств и отраслевых экспертов двух стран проводятся 3-4 раза в год, на которых обсуждаются вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией госграницы.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus