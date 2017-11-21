Президент России Владимир Путин заявил, что военная операция в Сирии завершается. Об этом сообщается на сайте Кремля, пишет Газета.ру.

«До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается», — заявил Путин на встрече с Асадом в Сочи.

На встрече с руководящим составом Министерства обороны и Генерального штаба ВС России он также подчеркнул, что «окончательная точка» будет скоро поставлена.

«Многое сделано для стабилизации ситуации в Сирии. Надеюсь, в самое ближайшее время мы поставим окончательную точку в борьбе с терроризмом в Сирии, хотя понятно, что очаги еще будут, они еще будут возникать.», — заявил Путин.

Владимир Путин 20 ноября встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.

Отмечается, что Путин представил Асада руководящему составу Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил России. «Хочу представить Вам людей, которые сыграли решающую роль в спасении Сирии. Конечно, господин Асад кого-то знает лично», — заявил Путин.