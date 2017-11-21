В органы внутренних дел города Душанбе обратился 51-летний житель столицы, который заявил, что незнакомые лица проникли в его дом и украли 15 тыс. сомони и 200 долларов США.

Пресс-центр МВД сообщает, что в ходе проведения проверки заявления было установлено, что воровство совершил сын потерпевшего - 15-летний ученик 9-го класса одной из школ столицы.

По данному факту ведется расследование, отмечается на сайте МВД.