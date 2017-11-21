Театр имени Вахидова на международном смотре-конкурсе национальных театров во Владикавказе расскажет о жизни знаменитого таджикского поэта Бозора Собира.

20-27 ноября 2017 там состоится международный смотр-конкурс национальных театров «Сцена без границ».

В фестивале примет участие творческий коллектив Государственного молодежного театра Таджикистана имени Вохидова под руководством директора театра, заслуженного артиста РТ Толиба Бобоева с постановкой «Ночь вдалеке от Родины», сообщает п ресс-служба Министерства культуры Таджикистана.

Спектакль повествует о жизни известного таджикского поэта Бозора Собира в постановке режиссера Нозима Меликова. В спектакле роли исполняют артисты театра Абдумумин Шарифи и Сухроб Джанджолов.

Спектакль «Ночь вдалеке от Родины» является победителем Республиканского конкурса профессиональных театров «Парасту-2011» (Ласточка-2011), и представлял таджикское театральное искусство на международных фестивалях в Афганистане, Молдове, Казахстане, Киргизии и России.