Жители столицы испытывают трудности с водоснабжением: одни указывают на перебои, другие жалуются на плохое качество, третьи считают «провальным» проект с водосчетчиками.

В ситуации разбирался корреспондент «АП».

Звонки в редакцию

В редакцию «АП» обратились жители самого большого столичного района - Сино.

По словам читателя, назвавшегося Акрамбеком, он живет на четвертом этаже пятиэтажного дома в столичном микрорайоне Испечак-1. Который год вода в их дом поступает с перебоями.

- Летом воды практически нет, она со слабым напором поступает в квартиры только в ночное время. Осенью и зимой вода в кране есть, но тоже напор слабый, - говорит читатель.

Насиба, жительница 102-го мкрн столицы, говорит, что из-за мутной воды постоянно забивается фильтр в кране и она вынуждена постоянно его менять.

А вот житель микрорайона Зарафшон Абдурахмон жалуется на то, что в его квартире до сих пор не установили водомерный счетчик.

- В некоторых районах столицы в 2011 году были установлены водомерные счетчики. И там жители платят всего лишь 60 дирамов за кубометр питьевой воды и канализацию. В месяц для семьи из пяти человек выходит не больше 12 сомони. А вот без водомерного счетчика семья из пяти человек вынуждена ежемесячно платить почти сорок сомони. Водомеры, конечно, выгодны для населения, но вот для Душанбеводоканала - нет. Наверное, именно по этой причине приостановлена установка этих счетчиков в квартирах душанбинцев, - считает Абдурахмон.

Откуда течет вода?

За комментариями по всем этим вопросам мы обратились к специалистам ГУП «Душанбеводоканал».

Итак, начнем с качества подаваемой воды.

Главный инженер Душанбеводоканала Саиджон Каландаров отметил, что Душанбе обеспечивают питьевой водой четыре фильтрационные станции по водоочистке и снабжению питьевой водой с общей мощностью 520 тыс. м3/сутки, из которых две поверхностные мощностью 204 тыс. м3/сутки. Так, станции «Юго-Западная» и «Кафирниган» обеспечивают столицу артезианской водой, «Самотечная» обеспечивает столицу как артезианской, так и водой из реки Варзоб, «Напорная» подает только речную воду.

Почти половине абонентов Душанбеводоканала уже установлены счетчики воды, другой половине установят начиная с середины следующего года. Asia-Plus

- На станции «Напорная» в 2011 году был полностью восстановлен фильтровальный зал. Вода с этой станции на все 100% соответствует всем мировым стандартам. Вторая часть столицы получает воду со станции «Самотечная». Ваши читатели, наверное, уже знают, что в июне этого года после реконструкции была открыта станция «Самотечная», производительная мощность которой позволяет обеспечить питьевой водой 300 тысяч человек.

По словам собеседника, модернизация станции обошлась в $ 6,9 млн, из этой суммы 1,32 млн внесла столичная мэрия, остальная сумма поступила в качестве гранта Всемирного банка.

Начальник производственного цеха гипохлорита натрия, расположенного на территории водоочистительной станции «Самотечная», Абдуджаббор Бакоев в интервью «АП» рассказал, что потребность столицы в гипохлорите натрия составляет 45-50 м3/сутки и предприятие в полной мере обеспечивает им все четыре очистные станции столицы.

- После коагулирования и фильтрования воды из нее удаляется значительная часть бактерий (до 90%), однако среди оставшейся части могут оказаться и болезнетворные бактерии, поэтому профильтрованную воду обеззараживают по технологии, новой для Таджикистана, но широко используемой во всем мире, – путем гипохлорирования, - говорит Бакоев.

- В столицу с этой станции подается в пределах 220-250 тыс. м3 воды в сутки в зависимости от сезона. Действительно, сверх этой нормы, например, в микрорайонах «зарафшонского направления» пока подается вода без фильтрации, только после осаждения воды. И да, действительно, в этом районе имеются отклонения от показателей по мутности воды. По другим показателям, таким как прозрачность, содержание солей, вода, подаваемая как с поверхностных, так и подземных водозаборов, отвечает ГОСТам питьевой воды, - отмечает специалист.

Вода реки Варзоб, кроме параметров мутности, отвечает стандартам, и содержание в ней различных примесей не превышает существующие нормы и стандарты. В рамках дальнейшей реализации второго проекта водоснабжения столицы, финансируемого Всемирным банком, планируется строительство второй очереди фильтров. Был проведен тендер, его выиграла немецкая компания, которая уже приступила к работам.

По словам собеседника, по бактериологическим показателям вода реки Варзоб превышает допустимые нормы. Проблема связана с дачами, расположенными на берегу реки, владельцы которых загрязняют реку.

- Например, если десять лет назад в одном литре воды обнаруживалось 15-18 млн бактерий, то сейчас этот показатель составляет 21-22 млн. Душанбеводоканал совместно с экологами поднимал этот вопрос на уровне правительства, и уже есть улучшения: объекты строят локальные очистные сооружения, мусороотстойники, заключаются договоры на вывоз мусора, - говорит Каландаров.

Душанбеводоканал: Причина лимита - техническая

Комментируя проблему перебоев в подаче воды, главный инженер Душанбеводоканала Саиджон Каландаров отметил, что, действительно, восточная часть столицы получает воду по установленному графику.

- Лимитированная подача воды связана с техническими возможностями, но эта проблема скоро решится, - говорит он. - А вот относительно отсутствия напора или доступа к воде жителей верхних этажей многоэтажных домов я не соглашусь с обратившимися к вам читателями. Давление и напор воды, подаваемой со всех водоочистных сооружений, соответствует нормативам. Эта проблема связана с отношением к экономии воды со стороны самих жителей и состоянием внутридомовых систем водоснабжения.

Собеседник заметил, что такая ситуация возникала в южной части столицы.

- После того как были установлены водомерные счетчики, вопрос был исчерпан, - говорит Каландаров.

Специалист отдела по связям с общественностью ГУП «Душанбеводоканал» Сухроб Кишваров заявил, что многие жители нерационально используют воду, часто в летнее время оставляют краны открытыми, например, для охлаждения дынь и арбузов.

Сухроб Кишваров: «Многие жители нерационально используют воду, оставляют краны открытыми, например, для охлаждения дынь и арбузов». Asia-Plus

- Читатели ваши спрашивают, почему днем вода не поднимается, а ночью она есть. Могу заверить вас, что вне зависимости от времени суток вода подается одинаково, давление в системе остается неизменным. Вода может не подниматься на верхние этажи и в связи с износом внутридомовой системы водоснабжения, - отмечает Каландаров.

По его словам, срок эксплуатации трубопроводов зависит от их пропускной способности, диаметра, материала изготовления, согласно правилам в среднем для стальных труб он составляет 20-25 лет. В большинстве случаев вся внутридомовая система отслужила свой срок и требует замены. А согласно нормам Закона «О содержании многоквартирных домов и товариществах собственников жилья» содержание внутридомовой системы производится за счет абонентов. Инженер подчеркнул, что более 90% квартир в столице приватизированы.

Ждите счетчики через полгода

Что касается вопроса установки счетчиков воды в столице, завотделом по управлению вторым проектом по водоснабжению Душанбе Орифджон Амиров рассказал, что по второму проекту водоснабжения Душанбе (финансировался ВБ) было заключено 32 контракта и все были завершены.

В прошлом году было подписано соглашение о дополнительном финансировании на сумму $11 млн. Одним из основных компонентов была закупка и установка счетчиков воды для абонентов Душанбеводоканала, на сегодняшний день проектом охвачены 46% абонентов, это в основном жители тех районов столицы, которые получают воду из артезианских источников. Первая очередь фильтров на станции «Самотечная» сдана в эксплуатацию и сейчас немецкие специалисты начали работу по строительству второй очереди фильтров.

По словам Сухроба Кишварова, население использует для своих нужд меньше половины воды, которой их обеспечивает столичный водоканал, остальная - большая – часть уходит практически в никуда. Для того чтобы устранить эти недостатки и было принято решение об установке в каждом доме водомерных счетчиков, чтобы люди знали цену воде, а Душанбеводоканал вел точный расчет потребления воды.

- Преимущество использования счетчиков есть как для водоканала, так и для абонентов. Абонент будет платить за фактический объем использованной воды, - говорит он.

По его словам Орифджона Амирова, проект Всемирного банка будет продолжен, он предусматривает закупку и установку водомерных счетчиков для жителей оставшейся части столицы.

- Нам необходимо закупить еще 110 тысяч счетчиков. Думаю, установка счетчиков остальной части абонентов начнется со второй половины 2018 года, - отметил Амиров.

Напомним, оплата за 1 кубометр воды по счетчику и канализацию установлена в размере 0,6254 сомони. Сегодня ежемесячная оплата воды и канализации с человека в 1-12-этажных домах составляет 6,78736 сомони.