Президент Ирана Хасан Роухани объявил о победе над террористической организацией «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) в Сирии, сообщает Коммерсант.ру.

В ходе выступления на пятом национальном конгрессе в Тегеране господин Роухани поблагодарил военных и дипломатов за те усилия, которые они приложили, чтобы «положить конец группировке, которая не принесла ничего кроме зла, нищеты, убийств и страданий». «ИГ — это террористическая группировка, которую кормили и вооружали крупные мировые державы и некоторые реакционно настроенные страны региона»,— сказал президент Ирана.

Хасан Роухани добавил, что победа над ИГ должна стать хорошей новостью для иранцев и народов региона. По словам президента Ирана, «основная часть работы была проделана людьми и армиями Сирии, Ирака и Ливана». «Мы никогда не думали, что в XXI веке преступники, поддерживаемые западными странами, американцами и сионистским режимом, совершат такие деяния… Но сегодня, с божьей помощью и благодаря усилиям народов региона, мы можем сказать, что это зло либо искоренили, либо сократили его присутствие»,— заявил президент Ирана.

Завтра в Сочи пройдет встреча президентов России, Турции и Ирана по межсирийскому урегулированию. 19 ноября подготовку этой к встрече обсудили главы внешнеполитических ведомств трех стран. Стороны констатировали, что военно-политическая напряженность в Сирии за последние месяцы снизилась. О скором окончании военной операции России в Сирии заявил и Владимир Путин.