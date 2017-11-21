В Худжандском городском суде накануне начался судебный процесс в отношении известного кардиохирурга Абдумалика Саломова, обвиняемого в связях с запрещенным в Таджикистане движением «Салафия».

На скамье подсудимых также находятся двое других подозреваемых, сообщили «АП» сегодня в горсуде Худжанда.

«Один из них Гаффоров И. – одноклассник Саломова, другой – Мирзоев С. – друг доктора, - сообщил источник. – Всем троим предъявлено обвинение по части 2, ст. 307 (3) УК РТ (участие в деятельности политических партий, общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, а также оказание содействия в их деятельности с использованием средств массовой информации, сети интернет или иным способом".

Напомним, что кардиохирурга обвиняют в связях с «Салафия» из-за его участия в так называемом «махфили палав» (собрание с угощением пловом), которые якобы организовывали согдийские салафиты». Он и шестеро его друзей и одноклассников, участвовавшие в «махфили палав», были арестованы 19 августа. Вскоре четверо задержанных были отпущены, в отношении троих возбудили уголовные дела. С конца сентября они находились в СИЗО-2 города Худжанда.

Сам Абдумалик Саломов не признает вину и говорит, что никогда не являлся членом какой-нибудь религиозной организации.

Следствие по данному делу вели сотрудники Согдийского областного управления ГКНБ Таджикистана.

Абдумалику Саломову 41 год. Он выпускник Таджикского медицинского университета. Долгие годы работал в Московском Центре сердечно-сосудистой хирургии им.Бакулева и Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского Минобороны РФ. В Москве он защитил кандидатскую диссертацию. В 2015 году Абдумалика Саломова пригласили на работу в Согдийский областной Центр сердечно-сосудистой хирургии, где провел множество уникальных операций.

Движение «Салафия» признано экстремистским и с 2009 года его деятельность на территории республики запрещена.