Чайхана «Рохат» - одна из достопримечательностей Душанбе, доживает последние дни. Скоро ее снесут.

Пока она работает в старом режиме, однако, посетителей здесь мало. Завсегдатаев, пьющих зеленый чай, совсем не видно. Официант говорит, давно у них не собираются старики.

Раджаб живет недалеко от чайханы «Рохат». Все его детство прошло в районе этой чайханы.

«Я никогда не был постоянным посетителем, - говорит он. – Но отец все время проводил там время в кругу своих друзей. Когда что-то нужно было дома, мать отправляла меня к отцу. Я заставал его на первом этаже, старики сидели за одним столом, кто-то читал газету, другие обсуждали новости».

В чайхону как в музей водили всех родственников, приезжавших в разное время в семью Раджаба. «Национальный колорит, пиалка зеленого чая и знаменитый лагман всегда были визитными карточками этой чайханы», - говорит он.

По данным Главного управления архитектуры и градостроительства Душанбе, на месте зданий бывшего театра Маяковского, исполнительного аппарата президента и чайханы «Рохат» будет построен новый правительственный комплекс Таджикистана.

Карим живет в четырехэтажном жилом доме напротив «Рохата». Если выглянуть из окна его квартиры, можно как на ладони увидеть всю чайхану. Хозяину квартиры 45 лет, еще с детских лет он привык к этой картине.

Он как-то слышал от отца, что в свое время здесь собирался цвет таджикской интеллигенции. Мирзо Турсунзаде и Боки Рахимзода играли в шахматы. У каждого представителя таджикской интеллигенции старого поколения есть свои светлые воспоминания, связанные с этой чайханой. Их привязанность к "Рохату" идет со студенческих лет. Здесь проводились встречи с однокурсниками, коллегами.

Именно за столиками чайханы рождались сюжеты и темы для поэтов, сценаристов, научных статей.

Ильхом Юнусов, вице-президент Федерации шахмат Таджикистана, говорит, что никто не против того, чтобы в столице были построены новые современные объекты. «Но к истории, независимо от того далекая она или близкая, мы должны относиться с уважением».

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Ильхом вспоминает эпиграф знаменитой книги «Мой Дагестан» Расула Гамзатова: «Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки. Стирая память, мы превращаемся в манкуртов», - считает собеседник.

Чайхана "Рохат" была построена в 1958 году архитектором Константином Николаевичем Терлецким, инженером Даниилом Давыдовичем Гендлином и народным таджикским мастером усто Мирзорахматом Алимовым.

«Души уже нет…»

Возле чайханы мы встретили старика, он оказался коренным душанбинцем, в советские годы работал в коммунальной службе.

«Я живу поблизости, когда строили чайхану, мне было лет 12. Но отчётливо помню, как здесь был ажиотаж – приезжие из кишлаков заполняли чайхану. Ценился, конечно, прежде всего, лагман, который делали уйгуры. По вечерам часто приходили люди в шляпах, но они в чайниках пили «белый чай» - водку», - улыбаясь, вспоминает старик.

Он не скрывает, что любит эту чайхану и считает, что она была одной из достопримечательностей города.

«Я своим внукам часто рассказываю о ней, о том каких великих людей я тут встречал – здесь чай пили большие руководители, знаменитые артисты и поэты. Всех не перечислить. Конечно, в то время уважение было к старшим, поэтому мы даже побаивались подойти к ним».

В 2015 году пользователи социальной сети Facebook собирали подписи под петицией в адрес президента и мэра столицы против сноса исторических зданий Душанбе, в том числе и чайхоны «Рохат».

Кроме блюд и чая, люди с болью в сердце воспринимают планируемое уничтожение росписей, художественную лепку, резьбу по дереву, национальные орнаменты, применённые в здании чайханы.

«Это неповторимая архитектура, как можно снести все это на нет, тогда как во всем цивилизованном мире бережно относятся к своей истории?», - недоумевает прохожий. Он оказался бывшим чиновником, ныне пенсионером.

«В Германии был город Карл Маркс Штадт, сейчас ее именуют Хемницем. Но скульптуру Карла Маркса не убрали, потому что он является частицей истории этого города. По политическим мотивам могли немцы уничтожить ее, но не сделали», - говорит Ахмад Давлатходжаев.

…Сейчас сервис чайханы более современный, нет тех сладостей – печака или набота, нет тех чайников и пиал со скобами, нет того зеленого чая грузинского, рассыпного и чистого. Сейчас чай заваривают из пакетиков. Красиво, культурно, но в нынешней чайхане «Рохат» уже нет души, говорят душанбинцы.

В начале 2017 года американский сайт CNN Travel назвал чайхану "Рохат" в РТ самым лучшим чайным домом в мире. Наряду с ней в список вошли Tea House 278 в американском штате Мэн, Rangoon в Мьянме, Leaf Tea Ba" в Нью-Йорке, Sengan-en в Японии, Plain of Six Glaciers в Канаде,"The Random Tea Room в Филадельфии, Proper Tea в Англии, The Anne Hathaway Cottage Tea Room в Вирджинии, Rx Tea Time в Вайоминг и Pin Von в Китае.

Нет посетителей, сидящих подолгу, никто здесь давно не играет в шахматы или шашки – люди идут только поесть, а не общаться. Поэтому Толиб Ахунджанов, пенсионер, бывший преподаватель, давно не ходит в «Рохат». «Чайхана превратилась в историю. Даже если ее уберут, память о ней останется в наших сердцах».

С наступлением вечера посетителей стало еще меньше. Солнце село за горизонт, но заката не видно из-за многоэтажек. Как и незаметен закат знаменитой чайханы, которая была свидетелем миллионов событий за свою почти 60-летнюю историю.