В результате стихийных бедствий, зарегистрированных на территории Таджикистана за 9 месяцев 2017 года, погибли 30 человек. Еще 160 человек за этот период погибли вследствие не соблюдения правил техники безопасности во время купания. При этом спасатели Комитета за этот период участвовали в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также выполнили 528 аварийно-спасательных работ, в результате которых были спасены 186 человек.

По словам начальника пресс-центра КЧС и ГО при правительстве страны Умеды Юсуфи, за этот период было зафиксировано 89 чрезвычайных ситуаций природного характера.

По ее словам, «основными причинами сохранения и усугубления природных опасностей, прежде всего, является изменения климата».

«Также этому процессу способствует нерациональное размещение объектов экономики, расселение людей в зонах потенциальной природной опасности, недостаточная эффективность систем мониторинга окружающей природной среды, отсутствие или плохое состояние гидротехнических, противооползневых, противоселевых, противолавиновых и других защитных инженерных сооружений, недостаточные объемы и низкие темпы сейсмостойкого строительства, особенно в горных местностях», - подчеркнула Юсуфи.

На территории Таджикистан чаще всего встречаются такие опасные природные явления и процессы как сели, оползни, снежные лавины, штормовые ветры, ливни, землетрясения, засуха, заморозки, крупный град, сильный снегопад, сильная жара и т.д.

«Большую опасность представляют снежные лавины, оползни и сели, - отметила она. - Только с января по апрель 2017 года на территории страны были зафиксированы 720 случаев схода снежных лавин».

По данным пресс-центра, из зарегистрированных природных чрезвычайных ситуаций 21,3% случаев землетрясения, 19,1% - сели, 19% камнепады, 17% схода лавин, 3,3% оползни, 4,5% - сильные ветра, 3,4 % сильные снегопады и холода.

«Пострадавшим от оползней, селей и землетрясений произошедшие в апреле-мае 2017 года в Ляхшском районе была оказана помощь в виде строительных материалов, продуктов питания, гигиенических пакетов, хозяйственных наборов и единовременных выплат на почти 800 тыс. сомони, - сообщила Юсуфи. - Для восстановления пострадавших домов от селевого паводка, произошедшего на территории Дарвазского района ГБАО было выделено 33 тыс. 600 сомони, полностью отстроены 21 жилых дома, школа, магазин и медицинский пункт”.