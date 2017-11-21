Сегодня утром в Академии наук Таджикистана началась научная конференция на тему: «Исследователь секретов древности», посвященная 75-летию члена-корреспондента АН РТ, доктора исторических наук, археолога Юсуфшо Якубова.

Юсуфшо Якубов родился 16 ноября 1937 г. в горном селении Равнов Дарвазского района Горно-Бадахшанской автономной области РТ. После окончания средней школы в 1955 г. поступил на историческое отделение историко-филологического факультета Таджикского госуниверситета имени Ленина, по окончании которого в 1960 г. был направлен на работу в сектор археологии Института истории, археологии и этнографии им. А.Дониша АН Тадж. ССР. Свою археологическую деятельность Юсуфшо Якубов начал с участия в раскопках на городище древнего Пенджикента, затем участвовал в работах многих археологических экспедиций – в Хульбуке, Калаи Кахкаха в Шахристане, Аджинатепе, Макони Мор и др. В 1962 г. отряд под его руководством обследовал высокогорный Ягнобский район, где было обнаружено 10 древних памятников.

В 1963 г. он поступил в аспирантуру при Институте истории АН ТаджССР. Основой для его кандидатской диссертации «Паргар в VII-VIII вв.», которую он защитил в 1969 г. в Москве в Институте востоковедения АН СССР, стали раннесредневековые памятники верховьев р.Зеравшан. Раскопки были сосредоточены на двух памятниках в Айнинском районе (прежний Фаргар) – крепости Гардани Хисор около селения Мадм и крепости Кум у одноименного селения. С этого времени все исследования Юсуфшо Якубова проводились под руководством известного советского археолога Бориса.Ставиского.

В дальнейшем в этом районе Юсуфшо Якубов обследовал 118 древних памятников, материалы которых послужили основой для решения многих вопросов, связанных с историей Горного Согда.

В 1988 г. Юсуфшо Якубов защитил докторскую диссертацию в МГУ им. Ломоносова в Москве, на основе которой им была издана монография «Раннесредневековые сельские поселения Горного Согда (к проблеме становления феодализма)».

В 1997-99 гг. совместная Таджикско-Германская археологическая экспедиция под руководством Юсуфшо Якубова проводила исследование горных разработок в двух высокогорных районах Таджикистана – Мушистон (Пенджикент) и Такфон (Айни). Были раскрыты и зафиксированы древние шахты по добыче олова и медной руды. На основе керамического материала было установлено, что эти месторождения разрабатывались уже в бронзовом веке (II тыс. до н.э.). Их эксплуатация продолжалась вплоть до позднего средневековья.

Под руководством Юсуфшо Якубова и Бориса Ставиского в 1998 г. впервые произведены раскопки высокогорной раннесредневековой крепости Хисорак в Матчинском районе, в результате чего были открыты два святилища огня с характерной для подобных сооружений Горного Согда. В Пенджикентском районе рядом с селением Навабад им были раскопаны раннесредневековые дворец Наврузшах с зороастрийским святилищем огня, двухэтажная крепость со сводчатыми помещениями и бойницами, усадьба с винодельней.

Юсуфшо Якубов изучал археологические памятники и на юге Таджикистана. В 1971-72 гг. он произвел археологическую разведку в районе Вахдат, где обнаружил 20 древних памятников. В 1978-85 гг. обследовал высокогорные районы – Гарм, Джиргатал, Дарваз (долина р.Хингоб), где открыл много раннее неизвестных археологических памятников. Например, в Раште в дворцовой части городища Калаи Имлок (V-VIII вв.) раскопал тронный зал размерами 10х10 м, обнаружил в шахристане культурные слои кушанского времени. Он локализовал это городище с городом Дарбанд, упоминающийся в «Масалик ва ал-мамалик» ал-Истахри, в «Худуд ал-олам» и других таджикских (персидских) и арабоязычных средневековых сочинениях.

В районе Гарма Якубов открыл городище Гурканд. В Джиргатале около селения Оксой раскопал сакский курган эфталитского времени (IV-V вв. до н.э.), обнаружил медную позолоченную диадему из круглых бляшек с полудрагоценными камнями. В этом же районе выявил городище Чоргул (IX-X вв.), где обнаружил помещения, украшенные резьбой по глине в виде виноградных листьев, побегов и гроздей. В Нуреке около селения Кибил раскопал пещерные помещения IX-X вв.

В связи с 2700-летним юбилеем города Куляба с 2001 по 2006 гг. под руководством Якубова были произведены раскопки позднесредневековой крепости Калаи Чармгарони Поён и прилегающего к нему шахристана. В 1993 г. на территории г. Куляба обнаружена гончарная печь, датируемая VIII–VII вв. до н.э. На территории города также были открыты и раскопаны памятники каменного и бронзового веков. По инициативе и при активном участии Ю.Якубова в 2006 г. была опубликована «Энциклопедия Куляба» на таджикском языке, он был главным редактором этого издания и написал для него более 100 статей по археологии, древней и средневековой истории г. Куляба.

Ю.Якубов внес весомый вклад в развитие археологической науки Таджикистана и Средней Азии, в особенности раннесредневекового и саманидского периодов (IX-X вв.).

Большое внимание Юсуфшо Якубов уделяет исследованию зороастрийского календаря, который применялся в доисламском Согде.

В своей книге «Религия Согда» Ю.Якубов уделяет большое внимание различным течениям в зороастризме, в том числе зурванизму. Впервые на основе сведений средневекового таджикского (персидского) сочинения «Дабистони мазахиб» дает краткую характеристику 19 течениям зороастризма, что, безусловно, способствует лучшему пониманию зороастризма Согда и всей Средней Азии в доисламском периоде.

Юсуфшо Якубов опубликовал 9 монографий (из них две в соавторстве), 3 брошюры (из них одна в соавторстве) и более 500 научных и научно-популярных статей. Его работы хорошо известны не только в Средней Азии, России и других странах СНГ, но и за рубежом. Более 10 статей опубликованы в Германии, Франции, США, Иране, Афганистане, Индии и Пакистане.

Юсуфшо Якубов вносит посильный вклад и в области просвещения – является автором двух учебников по истории таджикского народа для 5 и 6 классов средних школ республики на таджикском языке. Они написаны с учетом постсоветских реалий и новых исторических концепций.

Юсуфшо Якубов является членом Ученого совета и Совета по защите докторских диссертаций при Институте истории, археологии и этнографии им. А.Дониша АН Республики Таджикистан. Он активный участник международных, региональных, республиканских симпозиумов и конференций, выступал с научными докладами в Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси, во всех столицах среднеазиатских республик, в Дели, Кабуле, Тегеране, Берлине, Майнце.

В 1991 г. за вклад в развитие науки он был награжден медалью ЮНЕСКО, в этом же году был избран членом-корреспондентом Академии наук Республики Таджикистан. В 1998 г. был избран членом-корреспондентом Института археологии Федеративной Республики Германии. За большие заслуги в развитии археологии и исторической науки в Таджикистане в 1998 г. Юсуфшо Якубов был удостоен звания «Заслуженный деятель науки и техники Таджикистана». В настоящее время является заведующим Отделом археологии Института истории, археологии и этнографии им. А.Дониша АН Республики Таджикистан.

Несмотря на свои 75 лет, Юсуфшо Якубов полон энергии и активно занимается научной деятельностью, руководит археологическими экспедициями, пишет и публикует монографии и статьи по древней и средневековой археологии Таджикистана и всей Центральной Азии, включая древнюю историю Ирана и Афганистана.