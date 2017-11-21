Пока Душанбе избавляется от памятников советской эпохи, в Кулябе их ремонтируют.

К уходу за советскими памятниками, которые были восстановлены в Хатлонской области силами общественной организации «Группа Память-201» за последние годы, подключились местные власти, воины интернационалисты, а также общественная организация «Боевое братство». Среди восстановленных памятников – мемориалы в честь командиров Красной армии, сражавшихся за власть большевиков на территории современного Таджикистана - Николаю Томину и Петру Шаталову, а также памятники советским и российским пограничникам, которые защищали таджикско-афганскую границу до 2004 года.

«А буквально месяц назад наши «афганцы» (бывшие воины-интернационалисты – прим.ред.) отреставрировали памятник Владимиру Ленину, который до сих пор стоит в центральном парке Куляба», - рассказал «АП» представитель «Группы Память-201» Саид Джабаров.

Ремонт памятника Николаю Томину, проведенный организацией «Боевое братство» Фото ОО "Боевое братство"

По его словам, инициативы восстановления памятников советской эпохи всегда находят поддержку среди местных властей и населения.

«Это наша история, мы гордимся и помним ее, - объясняет Джабаров, - стараемся приложить все усилия к тому, чтобы молодое поколение наглядно видело, какие события происходили в Таджикистане. Советские времена можно по-разному трактовать, но это наша история».

По его словам сегодня, ученики средней школы №10 колхоза имени Сафарали Зарифова близ города Куляб провели субботник около памятника Петру Шаталову, который здесь установлен в советское время.

Ремонт памятника Петру Шаталову, проведенный организацией «Боевое братство» Фото ОО "Боевое братство"

«Этот памятник был восстановлен силами наших «афганцев», а теперь порядок здесь поддерживает и глава местного сельсовета, всегда всё чисто и аккуратно», - говорит Джабаров.

Кстати, второй памятник Шаталову, который находился в самом Кулябе, но был снесен, местные активисты отреставрировали, и согласовали с властями установку его на «Аллее славы» в Кулябе. Однако средств на эту работу пока не нашли.

«Мы сбросились деньгами и решили облагородить памятники»

Такие же субботники у двух памятников Николаю Томину в Кулябе, в эти выходные провели и члены общественной организации «Боевое братство».

«Буквально за два последних месяца мы провели капитальный ремонт памятников Николаю Томину, а также мемориалов на таджикско-афганской границе, - сказал «АП» руководитель организации Сайдахмад Давлятов. – В нашей организации – 20 членов, мы сбросились деньгами и решили облагородить памятники».

Реставрация обелиска на месте гибели Петра Шаталова Лилия Гайсина

Мемориалы, о которых говорит Давлятов – это, в том числе, и памятник Валерию Оловаренко, лейтенанту российских погранвойск, который погиб в 1993 году на таджикско-афганской границе во время попытки прорыва боевиков на территорию Таджикистана. Кстати, Оловаренко было присвоено звание Героя России посмертно, и он стал первым военнослужащим сухопутных войск РФ, удостоенный такой награды.

Кроме того, организация «Боевое братство» отремонтировала и два других памятника – российским военнослужащим, погибшим на таджикско-афганской границе в авиакатастрофе МИ-8 в феврале 1994 года, а также обелиск, установленный в память о погибших российских офицерах, которые, выполняя задание, разбились на вертолете МИ-8 в районе КПП «Нижний Пяндж» в апреле 1999 года.

Сайдахмад Давлятов Фото ОО "Боевое братство"

«Все участники нашей организации – это боевые солдаты и офицеры, которые в разные годы принимали участие в военных действиях за пределами СССР – в Афганистане, во Вьетнаме, в Камбодже, есть те, кто защищал конституционный строй в нашей республике. И тех, кто погиб в Таджикистане, защищая нашу Родину, кто хотел ей добра для нас тоже боевые товарищи, поэтому мы обязаны сохранить память о них», - говорит Давлятов.

Кстати, идейным вдохновителем кампании по восстановлению памятников советской эпохи, а также могил командирам и бойцам, погибшим в госпиталях Сталинабада в годы ВОВ, является руководитель «Группы Память-201», таджикский историк Гафур Шерматов.

В эти выходные его организация совместно с представителями посольства России, Россотрудничества, военнослужащими 201-й РВБ, участниками таджикского клуба байкеров «Ирбис», таджикскими общественными и ветеранскими организациями также провели очередной субботник на душанбинском кладбище.

У входа на Аллею славы на душанбинском городском кладбище установили памятную плиту Фото ОО "Боевое братство"

«Работы по восстановлению могил участников ВОВ на душанбинском кладбище мы ведем уже много лет, - объясняет Шерматов. – Сначала нас было несколько человек, мы искали могилы героев, очищали эти участки от растительности, восстанавливали надгробные памятники. Теперь нас уже несколько десятков человек, над могилами героев берут шефство различные структуры, постоянно ухаживают за ними».