Журналист «Новой газеты» Худоберди Нурматов (известен под псевдонимом Али Феруз) признан виновным в работе без патента, приговорен к штрафу в размере пяти тысяч рублей и выдворению в Узбекистан. Такое решение принял Басманный суд Москвы вечером 21 ноября, сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на «Новая газета».

При этом судья учел, что ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) предписал приостановить процедуру выдворения Нурматова на время разбирательства его иска. Поэтому исполнение решения о выдворении отсрочено до окончания рассмотрения иска в ЕСПЧ. До тех пор Нурматов будет содержаться там же, где и раньше – в Центре временного содержания иностранных граждан.

Али Феруз в ходе судебного заседания не признал свою вину. Он утверждал, что юридически не состоял с «Новой газетой» в трудовых отношениях. Он просто предлагал изданию свои статьи, и оно публиковало их, если считало подходящими. «Нет доказательств, что он получал деньги за работу. Он говорит, что сотрудники скидывались для того, чтобы ему заплатить», – заявил в суде адвокат Даниил Хаймович.

Тем не менее, суд признал журналиста виновным по ст. 18.10 ч. 2 КоАП РФ («Работа без патента в городе федерального значения Москве»). Судья пришел к выводу, что описанные взаимоотношения все же следует считать трудовыми.

Заседание суда состоялось неожиданно для подсудимого. Примерно в 19 часов 21 ноября он позвонил коллегам и сообщил, что его зачем-то везут на полицейской машине из Центра содержания иностранных граждан в Басманный суд. При этом суд закрыт для посетителей после 18 часов. Поэтому коллег и друзей Феруза не пустили в здание, им пришлось ждать у входа. Через несколько часов стало известно о вынесении решения по административному делу.

Али Феруз проживает в России уже около шести лет, его мать и другие родственники являются гражданами России, сам он тоже рос в России. По словам журналиста, он бежал из Узбекистана после того, как его попытались завербовать местные спецслужбы. Он отказался от сотрудничества и опасается, что в связи с этим его могут пытать или убить. Также Ферузу грозит опасность в Узбекистане из-за того, что он является открытым гомосексуалом.

Однако у журналиста в 2012 году украли узбекский паспорт, в связи с чем ему не удается легализоваться в России. Миграционная служба требует, чтобы журналист вернулся в Узбекистан и получил там новый паспорт, а уже потом приезжал в Россию.

Первый раз Феруз был задержан по обвинению в нарушении миграционного законодательства 16 марта 2017 года. Во второй раз полицейские задержали Феруза 1 августа, и на следующий день Басманный суд вынес решение о его выдворении. Получив на руки копию судебного решения, журналист попытался вскрыть себе вены, но был остановлен приставами. 4 августа ЕСПЧ объявил запрет на выдворение Феруза. В связи с этим его оставили в Центре содержания иностранных граждан.

Коллектив «Новой газеты» обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не выдворять ее внештатного корреспондента. На сайте Change.org опубликована петиция в защиту журналиста. В поддержку Феруза выступили многие деятели культуры и правозащитные организации.