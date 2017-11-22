По словам президента США, беседа с Кремлем длилась почти полтора часа, сообщает Интерфакс.

"У нас был замечательный разговор с Владимиром Путиным. Мы говорили об установлении мира в Сирии - это очень важно. Мы говорили о Северной Корее, Украине", - сказал американский лидер журналистам.

Президент России Владимир Путин в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора со своим американским коллегой проинформировал Дональда Трампа о встрече с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Путин проинформировал Трампа об основных итогах состоявшейся 20 ноября встречи с Асадом, на которой сирийский лидер подтвердил приверженность политическому процессу, проведению конституционной реформы и президентских и парламентских выборов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Трамп поддержал тезис Путина о важности координации антитеррористической деятельности РФ и США.

"В более широком контексте президент России вновь высказался в пользу налаживания совместной с США работы на антитеррористическом направлении, отметив практическую важность координации усилий между спецслужбами обеих стран. Этот тезис был поддержан президентом США", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в ходе разговора "обстоятельно обсуждена актуальная сирийская проблематика с учетом завершающейся военной операции по уничтожению террористов в Сирии".

Путин подчеркнул "готовность активно содействовать долгосрочному политическому урегулированию в этой стране - на основе резолюции Совета Безопасности ООН 2254, в русле договоренностей, достигнутых в астанинском формате и положений Совместного заявления, одобренного Президентами России и США 11 ноября на саммите форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" во Вьетнаме".

"Констатировано, в частности, что это заявление вызвало положительную реакцию в ближневосточном регионе", - говорится в сообщении.

В ходе состоявшегося разговора "проводилась мысль о необходимости сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии, достижения политического урегулирования на принципах, которые должны быть выработаны в ходе максимально широкого внутрисирийского переговорного процесса".

"Именно на это нацелена российская инициатива о проведении в скором времени в Сочи Конгресса национального диалога", - подчеркивается в сообщении пресс-службы Кремля.

В ходе телефонного разговора президентов РФ и США была затронута ситуация в Донбассе.

"При рассмотрении кризисной ситуации на юго-востоке Украины президент России обратил внимание на отсутствие реальной альтернативы безусловному выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам разговора двух лидеров.

Кроме этого, Путин обсудил с Трампом ситуацию, сложившуюся вокруг иранской ядерной программы.

"Отмечена приверженность российской стороны полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий - существенного фактора в деле обеспечения региональной стабильности и решения проблемы нераспространения оружия массового уничтожения", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в сообщении говорится, что "В.Путин и Д.Трамп обменялись также мнениями о положении дел на Корейском полуострове, подчеркнув целесообразность поиска решения проблемы на путях переговоров, дипломатическими средствами".

Также отмечается, что "лидеры затронули обстановку в Афганистане, которая вызывает обеспокоенность в связи с ростом террористической и наркотической угроз".

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа был деловым и содержательным, сообщила пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон выражено удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и содержательный характер", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам разговора двух лидеров.