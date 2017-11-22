В честь 25-летия установления дипломатических отношений между Таджикистаном и Южной Кореей, на манеже Центрального республиканского стадиона прошли соревнования по таэквондо (WTF).

В этом турнире приняли участие около 600 спортсменов со всех регионов республики в 4 возрастных категориях – дети, кадеты, юноши и взрослые в составе 16 команд.

Как сообщил президент национальной федерации таэквондо (WTF) Джахонзеб Кармишев, турнир прошел на высоком организационном уровне.

Главный спонсор турнира - компания «Рохи Охан» (Таджикские железные дороги) выделила для победителей и призеров 5 современных телевизоров.

После завершения этого турнира, здесь же состоялись республиканские соревнования среди юниоров, посвященные Дню Президента и Году молодежи. В них участвовали более 300 спортсменов уже в личном зачете. В этом турнире победителей наградил Комитет молодежи и спорта Таджикистана.

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Генеральный секретарь Федерации таэквондо (WTF) Манучехр Хуморов отметил, что эти соревнования стали хорошей школой подготовки для юных спортсменов Таджикистана перед крупными международными соревнованиями, которые ожидаются в 2018 году.

«Это, в первую очередь, III летние Юношеские олимпийские игры в Буэнос-Айресе (Аргентина), - сообщил он. - Как известно, в них примут участие около 4 тысяч спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет из 206 стран мира. В программу соревнований входит и таэквондо (WTF). Кроме того, в 2018 году в Индонезии состоятся Летние Азиатские игры, где планируется участие таджикских спортсменов, в том числе, и таэквондистов».

По словам Джахонзеба Кармышева, «в двух сегодняшних турнирах наши спортсмены показали достаточно хорошую подготовленность».

«Но еще нужно поработать над усовершенствованием мастерства, - отметил он. – Для этой цели мы в декабре собираемся организовать учебно-тренировочные сборы в соседнем Узбекистане. Спарринги с партнерами из других стран сильно помогут нашим таэквондистам приобрести необходимый международный опыт».