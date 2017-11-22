Оперный певец Дмитрий Хворостовский умер на 56 году жизни. Об этом сообщил ТАСС агент певца. По его словам, Хворостовский умер в Лондоне.

В июне 2015 года у певца была диагностирована опухоль мозга.

Когда о диагнозе стало известно, артист на два месяца отменил выступления. Дмитрий Хворостовский прошел несколько курсов химиотерапии в одном из онкологических центров Лондона. Он отказался от помощи российских онкологических центров и организации «Русфонд».

Возвращение Дмитрия Хворостовского на сцену после курса лечения состоялось 25 августа 2015 года в Нью-Йорке на сцене Метрополитен-опера с оперой «Трубадур». Выступление артистов, которое продолжалось более трех часов, прошло при полном аншлаге. Дмитрий Хворостовский и Анна Нетребко исполнили ведущие партии оперы Джузеппе Верде — Графа ди Луна и Леоноры.

В декабре прошлого года, однако, здоровье певца ухудшилось, и он снова отменил все оперные выступления.

Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Широкую известность он получил в 1989 году после победы на Международном конкурсе вокалистов «Певец мира» в Кардиффе (Великобритания). В 1995 году Дмитрий Хворостовский был удостоен звания Народный артист России. Он был награжден российскими орденами Александра Невского (2015) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2017).