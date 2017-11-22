За присвоение бюджетных средств в Истаравшане задержан директор Центра дополнительного обучения отдела образования города.

47-летний директор Центра был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции, сообщили «АП» в УМВД по Согдийской области.

«В ходе проверки было обнаружено, что задержанный с 1 апреля 2015 года по сегодняшний день присвоил и потратил на собственные нужды более 25 тысяч сомони, выделенные на ремонт школ города», - сообщил источник.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.