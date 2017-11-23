Согласитесь, обидно, когда в Душанбе прошла премьера хорошего спектакля, а вы узнали об этом поздно, когда он уже прошел. Наш театральный обзор поможет вам не пропустить ничего важного. Лучшие театры страны рассказали о своем репертуаре «АП».

В ноябре многие театры почти треть месяца находятся на выездных спектаклях или играют исключительно сказки для детей. Но мы все равно нашли для вас те события, ради которых можно поспешить в зрительный зал.

Академический театр оперы и балета имени С. Айни представляет широкий выбор спектаклей в этом месяце. Причем каждый может выбрать вид и жанр театрального искусства на свой вкус, будь то опера, оперетта, балет или детский спектакль.

Например, дети дошкольного и школьного возраста могут посмотреть спектакль «Бременские музыканты» на музыку Геннадия Гладкова, а также детей ждет не менее интересная сказка на музыку Карена Хачатуряна «Приключения Чиполлино».

Отметим, что хореография балетного спектакля поставлена лауреатом международных конкурсов Марией Левицкой.

Фото с сайта afisha.tut.by

18 ноября здесь прошла вторая премьера балета Бориса Асафьева в 4 действиях «Бахчисарайский фонтан».

Любители оперы смогут насладиться сегодня оперой Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в двух действиях. Если и вы хотите узнать, как Водемон помог прекрасной, но слепой дочери короля Прованса – Иоланте снова обрести зрение, вам надо обязательно сходить в театр.

Любителей балета театр приглашает на классический балет «Лейли и Меджнун» Сергея Баласаняна, который состоится 25 ноября в 17:00.

Вас, несомненно, порадуют прекрасная постановка хореографов Марии Левицкой и Наталии Конюс и мастерство Фарангис Касымовой и Мухаммада Азимзода - исполнителей главных партий.

Кроме этого в репертуаре театра такие балетные спектакли, как «Кармен-сюита», «Дон Кихот», «Жизель», «Золушка», «Корсар», «Макоми ишк», «Спящая красавица», «Хафизнаме», «Щелкунчик», «Шопениана», «Зол и Рудоба», которые вы можете посмотреть, если будете следить за афишей.

Классический балет «Лейли и Меджнун» Сергея Баласаняна, который состоится 25 ноября в 17:00. Фото Хусрава Зухурова

Академический драматический театр им. Лахути 24 ноября в 17:30 представляет спектакль «Киссахои гамгину рангин» («Грустные и цветные повествования») по пьесе Турахона Ахмадхонова, который поставил на сцене режиссер Ахмадшо Улфатшоев.

А на 28 и 29 ноября, в 17:30, запланирован показ спектакля «Занги бемахал» («Неожиданный звонок») по пьесе Ато Хамдама. Режиссер постановки – Бахром Курбонзода. Руководство театра предупредило о возможных изменениях в датах, поэтому следует заранее позвонить и уточнить время показа спектаклей.

Русский драматический театр им. Владимира Маяковского, который временно показывает свои спектакли на сцене театра им. Лахути, приглашает своих почитателей на спектакль «Ночь в театре» по мотивам пьес Чехова, который поставил Хуршед Мустафоев. Билеты можно приобрести в кассе театра.

Сцена из спектакля "Ночь в театре" c cайта tajikistantimes.tj

Кроме того, в репертуаре театра спектакли «Исповедь Хайяма», «Однажды в уезде», «Жизнь есть сон», «Ханума», которые будут продемонстрированы в ближайшее время. Телефон для справок: 907 617 891 (с 10:00 до 17:00).

Молодежный театр имени Махмуджона Вохидова предлагает посмотреть спектакль «Шабе дур аз Ватан» («Ночь вдалеке от Родины») по мотивам поэтических произведений Бозора Собира в постановке Нозима Меликова. Главные роли исполняют ведущие актеры театра Мохпайкар Ёрова и Абдулмумин Шарифи.

«Это была не просто игра, это было перенесение в сюрреалистичный мир нашей реальности» - так оценили спектакль искусствоведы.

Также театр представляет спектакль по пьесе «Мочарои сари пода» Нурулло Абдуллоева, который тоже поставил режиссер Нозим Меликов. Дату и время показа спектаклей нужно уточнить в самом театре.

Экспериментальный театр юного зрителя "Ахорун" имени Мухаммеджона Касымова предлагает посмотреть 24 ноября в 16:00 спектакль для взрослых «Шах Фаридун» Фарруха Касымова, который исполнит новый актерский состав.

Сцена из спектакля «Шах Фаридун» Фарруха Касымова Asia-Plus

Театр - это именно то место, которое позволяет насладиться живой актерской игрой и получить от этого процесса массу положительных эмоций. Чтобы духовно развиваться и расширять свои горизонты, повысить культурный уровень, организуйте поход в театр. Осень - самое время для посещений этого храма искусства.