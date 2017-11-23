Потери стран Центральной Азии из-за отсутствия сотрудничества в водном вопросе оцениваются на сегодняшний день в 4,5 миллиарда долларов в год. Об этом в рамках прошедшей в Алматы (Казахстан) итоговой конференции сообщил исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) Искандар Абдуллаев, сообщает сайт Подробно.уз.

"Без системного партнерства и диалога по вопросам управления трансграничной водой в регионе может возникнуть серьезная конкуренция за водные ресурсы. Мы и наши партнеры ведем работу на малых реках, поддерживаем работу региональных рабочих групп и продвигаем всестороннее обсуждение этих вопросов", – заявил исполнительный директор РЭЦЦА Искандар Абдуллаев.

Абдуллаев также подчеркнул, что де факто страны региона находятся в точке, когда отсутствие диалога и остановка запущенного обсуждения по воде имеет цену.

"Сегодня в регионе сформировалось общее понимание, что игнорирование вопросов совместного использования природных ресурсов обходится дороже и попросту экономически невыгодно. Потери региона при отсутствии партнерства в совокупности составляют не менее 4,5 миллиарда долларов", – сказал эксперт.

По его словам, данные потери можно отнести и к недостаточной продуктивности сельского хозяйства вследствие нехватки водных ресурсов, и к высокой цене на электроэнергию и ненадежности этой системы. Это также ограниченный доступ к международным финансам, причиной чего является наличие множества нерешенных вопросов у стран ЦА.

Одним из решений в налаживании эффективного водного партнерства Искандар Абдуллаев видит в поддержании политического диалога между странами региона. Проект Европейского союза, который был завершен, как раз и решает эти вопросы.

"Мы должны понимать, что водный вопрос – это не просто технический вопрос, это не планирование и распредление, это не есть строительство гидротехнических сооружений, это не есть только продуктивность страны. Это и политический вопрос, это и взаимодействие в законодательстве, это и вовлечение тех людей, которые принимают решения. Без таких платформ у нас остается половинчатый подход. Наши может быть технические специалисты давно готовы к сотрудничеству, но именно эти вопросы были главными", – пояснил эксперт.

При этом он добавил, что в рамках проекта такие платформы были запущены. Так, например, этому способствовало участие во Всемирной неделе воды в 2016 году. После этого первая встреча участников стран региона прошла в Алматы, а во второй раз в Стокгольме. Обсуждение на обеих площадках было очень интересным и продуктивным, подчеркнул Абдуллаев.

Также в рамках проекта была запущена исследовательская и экспертная работа, направленная на обзор лучших практик в странах мира. Здесь глава РЭЦЦА отметил, что в течение 25 лет страны региона начали осваивать новые подходы управления водными ресурсами. И важно было систематизировать лучшие практики: как они работают, где их можно применять, а также понять процесс улучшения водными ресурсами.

В заключение эксперт сказал, что основной задачей проекта было стимулирование трансграничного доверия в странах региона и их активного вовлечения в этот процесс.