Управление государственной автоинспекции МВД Таджикистана доводит до сведения водителей страны, что до окончания срока замены старых водительских прав, выданных более десяти лет тому назад, и нестандартных госномеров осталось семь дней.

На официальном сайте МВД республики сообщается, что те водители, кто до 1 декабря не заменит старые права и нестандартные госномера, будут привлечены к административной ответственности.

УГАИ напоминает, что для смены водительских прав и нестандартных номеров необходимо представить копию паспорта, старые водительские права, медицинскую справку, справку о государственной регистрации транспорта и старые госномера.

Стоимость бланка новых водительских прав составляет 248 сомони, талон для регистрации нарушений стоит еще 19 сомони, медицинская справка - 70 сомони. Итого заменить права на новое водительское удостоверение обойдется в 337 сомони.

Для замены госномера в общей сложности необходимо заплатить 426 сомони.

Напомним, в начале июля в стране началась масштабная проверка прав и госномеров на дорогах. Пятницу, 14 июля, надолго запомнят тысячи водителей республики. В тот день с самого утра на всех дорогах инспекторы ГАИ начали проводить рейды по выявлению водителей, имеющих старые права и нестандартные госномера. Днем в пятницу на сайте МВД РТ появилось сообщение с предупреждением для водителей о том, что им срочно нужно заменить водительские права.

Госавтоинспекция также призвала тогда владельцев автотранспортных средств с нестандартными государственными номерными знаками в кратчайшие сроки заменить госномера на стандартные госномера. УГАИ предупредило, что в случае вождения автотранспорта со старыми водительскими правами или нестандартными государственными номерами, автотранспортное средство будет сопровождено на спецстоянки, где будет стоять до выполнения водителем вышеуказанных требований.

И в тот же день начались рейды. В тот же день вечером в "АП" обратилось несколько человек, которых останавливали сотрудники ГАИ с требованием заплатить штраф за "старый" госномер автомашины.

В УГАИ так прокомментировали "АП" эти меры: «Мы предупреждали водителей о необходимости заменить водительские права на новые, биометрические, и старые госномерные знаки, начиная с 2014 года».

Спустя пару дней УГАИ приняло решение продлить срок замены госномерных знаков для автовладельцев до 1 декабря 2017 года.

Заменить права и госномера можно в регистрационных экзаменационных отделениях ГАИ по месту жительства.